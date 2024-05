Une ancienne star de « Sauvés par le gong » a été publiée sur les réseaux sociaux ce week-end pour annoncer la nouvelle du décès de son père.

Tiffani Thiessen, qui incarnait Kelly Kapowski dans la série à succès, a annoncé sur Instagram que son père, Frank Thiessen, était décédé à l’âge de 85 ans.

« Mon père aimait beaucoup de choses », a-t-elle écrit. « Animaux, plantes, chocolat, jazz, tout ce qui est agrumes, billets de loterie, voitures, montres, chiens et chats errants et bonnes pâtes italiennes.

« Mais ce qu’il aimait le plus, c’était sa famille », a-t-elle ajouté. «C’était un homme calme, mais il n’était jamais silencieux lorsqu’il s’agissait de nous montrer son amour. Il était gentil, avait un doux sens de l’humour et était le plus grand gentleman.

Elle a continué:

« Papa, j’ai le cœur brisé, tu es parti », a-t-elle posté. « Cependant, je sais que tu es en paix maintenant et cela m’apporte du réconfort. Je te promets que je veillerai sur maman et prendrai soin d’elle comme tu l’as fait pendant plus de 60 ans. Merci d’être un mari si dévoué et de m’avoir montré ce qu’est un vrai gentleman. Merci d’être un merveilleux papa et grand-père et d’être là pour nous. Mais surtout, merci de m’aimer comme tu l’as toujours fait. Quoi qu’il en soit, tu me soutenais et tu étais mon plus grand fan. J’ai adoré te rendre fier. Je t’aime papa. Tu nous manques tellement. »

La co-star de « Sauvés par le gong », Mario Lopez, qui jouait AC Slater, a réagi à ce message.

« Que Dieu vous bénisse ainsi que la famille Tiff », a-t-il écrit. « Perdre un parent est incroyablement difficile. Je ne peux pas imaginer ta douleur et ton chagrin en ce moment… Je t’aime chérie, je ne t’envoie que de l’amour.

Jason Priestley, co-star de « Beverly Hills 90210 » de Thiessen, a également contacté.

« Je suis vraiment désolé pour ta perte, Tiff », a-t-il écrit. « Je vous envoie de l’amour et de la lumière. »

Parmi les autres personnes qui ont réagi à la nouvelle figurent Sharon Stone, Seth Green, Lacey Chabert, Caroline Rhea, ainsi que des fans.

