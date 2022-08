Save Old Growth reprend les perturbations de la circulation en Colombie-Britannique avec le blocus de Vancouver

Le groupe environnementaliste activiste Save Old Growth revient ce mois-ci à ses barrages routiers réguliers après avoir déclaré que la province n’avait pas répondu à ses demandes d’exploitation forestière ancienne pendant la pause d’un mois du groupe.

Save Old Growth perturbait les principales routes et autoroutes de la Colombie-Britannique depuis six mois lorsqu’il a annoncé à la fin juin qu’il “désescaladait les actions perturbatrices” et se tournait vers la sensibilisation du public et les événements pour faire passer son message à la place.

“Les perturbations majeures du trafic prendront fin aujourd’hui”, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse à l’époque.

Jeudi dernier (28 juillet), Save Old Growth a cependant changé de ton, annonçant qu’il reviendrait à sa tactique d’origine. Un organisateur a déclaré avoir donné au gouvernement une chance d’agir sur l’exploitation forestière ancienne sans interruption, et il ne l’a pas saisie.

« Les forêts anciennes de la Colombie-Britannique sont coupées à blanc pendant que les politiciens profitent des vacances d’été. Nous sommes ici pour leur rappeler leurs promesses non tenues », a déclaré l’organisateur dans un communiqué de presse.

L’objectif de Save Old Growth est de faire pression sur le gouvernement de la Colombie-Britannique pour qu’il interdise toute exploitation forestière ancienne dans la province. Jusqu’à présent, le gouvernement ne s’est engagé à reporter l’exploitation que sur environ 1,7 million d’hectares de forêts anciennes.

Les navetteurs traversant le parc Stanley à Vancouver ont été les premiers à être touchés par l’action renouvelée de Save Old Growth mardi (2 août). Les manifestants y ont bloqué la circulation dans les deux sens pendant environ 40 minutes, selon le groupe.

Personne n’a été arrêté, mais Save Old Growth affirme que ses bénévoles sont tout à fait prêts à faire face aux conséquences juridiques. Plus de 120 membres ont été arrêtés depuis le début de l’action en janvier, selon le groupe.

« Le gouvernement continue d’ignorer le rôle fondamental que jouent les forêts anciennes pour nous protéger des ravages de la crise climatique. Ces forêts ne verront plus jamais d’été. Ce sont des zones mortes maintenant », a déclaré Gabrielle Handy, organisatrice de Save Old Growth, dans un communiqué de presse mardi.

Le groupe a déclaré que les navetteurs peuvent s’attendre à des blocages réguliers sur les principales routes autour de Victoria, du Grand Vancouver, de Nanaimo et d’ailleurs une fois de plus.

@janeskrypnek

[email protected]

Colombie-BritanniqueChangement climatiqueEnvironnementforesteriemanifestation