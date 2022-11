Save-A-Pet prêt à célébrer Mardi je donne – Shaw Local

GRAYSLAKE – GivingTuesday est un mouvement mondial de générosité libérant le pouvoir des personnes et des organisations pour transformer leurs communautés et le monde.

GivingTuesday lancera la saison de la générosité cette année en incitant les gens à donner en retour le 29 novembre et tout au long de l’année.

Au cours des 50 dernières années, Save-A-Pet a offert aux chiens et aux chats sauvés la meilleure opportunité pour une seconde chance. Save-A-Pet est une organisation à but non lucratif 501 (c) (3) et l’un des plus grands sauvetages de chats et de chiens sans mise à mort du comté de Lake qui exploite un centre d’adoption à temps plein. Il offre un refuge sûr aux animaux maltraités, négligés, blessés ou perdus ou aux animaux qui ont échappé à l’euthanasie. Il n’imposera jamais de limite à la quantité de soins qu’il fournira à un animal et il ne les abandonnera jamais.

Save-A-Pet participe à GivingTuesday et espère amasser plus de 35 000 $ cette année.

GivingTuesday a été lancé en 2012 avec une idée simple : créer une journée qui encourage les gens à faire le bien. Au cours des 10 dernières années, cette idée s’est transformée en un mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes à donner, collaborer et célébrer la générosité.

Visite https://bit.ly/givingtuesdaySAP2022 pour faire un don personnel et/ou jumelé aujourd’hui et faire partie du mouvement GivingTuesday.