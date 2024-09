Savannah sous surveillance de tornade jusqu’à jeudi soir

Attention tornade : soyez prêts !

• Une veille de tornade sert d’avertissement précoce lorsque les conditions sont propices à la formation de tornades.

• C’est votre signal pour revoir vos plans d’urgence, vous assurer que vos fournitures sont en ordre et identifier votre salle sûre.

• Bien que cela ne signifie pas qu’une tornade est imminente, cela vous avertit que vous devez être prêt à agir rapidement si un avertissement de tornade est émis ou si vous soupçonnez qu’une tornade approche.

• Les alertes de tornade sont émises par le Storm Prediction Center et couvrent souvent une vaste zone, s’étendant potentiellement sur plusieurs comtés ou même États.

Alerte tornade : agissez !

• Un avertissement de tornade signifie qu’une tornade a été repérée ou détectée par un radar météorologique.

• Il s’agit d’une situation réelle : il y a une menace immédiate pour la vie et les biens.

• Votre réaction doit être rapide : cherchez refuge dans une pièce intérieure au rez-de-chaussée d’un bâtiment solide, loin des fenêtres.

• Si vous êtes dans une maison mobile, un véhicule ou si vous êtes pris à l’extérieur, recherchez l’abri solide le plus proche et protégez-vous des débris volants.

• Les avertissements sont émis par votre bureau de prévision local et désignent une zone beaucoup plus petite, généralement de la taille d’une ville ou d’un petit comté, où une tornade a été identifiée, soit par radar, soit par des rapports d’observateurs qualifiés et des forces de l’ordre.

Il est essentiel de connaître la différence entre ces deux alertes pour rester en sécurité pendant la saison des tornades. Tenez-vous informé, établissez un plan et agissez rapidement lorsque le danger approche.

Préparez-vous aux tornades

Soyez prêt pour les intempéries :

Consultez régulièrement les prévisions pour savoir si vous êtes exposé à un risque de tornade. Écoutez les informations locales ou la radio météo de la NOAA pour rester informé des alertes et des avertissements de tornade.

Inscrivez-vous pour recevoir des notifications :

Familiarisez-vous avec les systèmes d’alerte de votre communauté. Certains endroits disposent de sirènes extérieures, tandis que d’autres s’appuient sur les médias et les alertes sur smartphone pour les notifications de tempêtes violentes.

Établir un plan de communication :

Créez un plan d’urgence familial comprenant un lieu de rendez-vous désigné et des coordonnées importantes. Si votre maison n’a pas de sous-sol, repérez un bâtiment sûr à proximité, comme une église ou la maison d’un proche, que vous pourrez rejoindre rapidement.

Choisissez un abri sécurisé :

Choisissez une pièce sûre dans votre maison, comme un sous-sol, une cave à tempête ou une pièce intérieure au rez-de-chaussée sans fenêtre.

Pratiquez votre plan :

Effectuez régulièrement des exercices familiaux en cas d’orage violent afin que chacun sache quoi faire en cas d’approche d’une tornade. Assurez-vous que tous les membres de votre famille savent qu’ils doivent se rendre sur place lorsque des avertissements de tornade sont émis. N’oubliez pas vos animaux de compagnie si le temps le permet.

Sécurisez votre maison :

Pensez à renforcer votre pièce sécurisée pour une protection accrue. Vous trouverez des plans pour renforcer une pièce intérieure sur le site Web de la Federal Emergency Management Agency.

Tendez une main secourable :

Encouragez vos voisins et vos proches à se préparer à d’éventuelles tornades. Envisagez de suivre une formation en réanimation cardio-pulmonaire pour pouvoir vous aider en cas de blessures.

Rester en sécurité pendant une tornade : mesures rapides à prendre

Lorsqu’une tornade frappe, il est essentiel d’agir rapidement pour assurer votre sécurité et minimiser les dommages potentiels. Suivez ces directives du NWS :

Restez informé :

Restez vigilant et restez informé en écoutant les bulletins d’information locaux ou la radio météo de la NOAA pour connaître les alertes et les avertissements de tornade.

À la maison:

Si vous êtes sous le coup d’une alerte tornade, cherchez immédiatement refuge dans votre sous-sol, dans une pièce sécurisée ou dans une pièce intérieure sans fenêtre. Si vous avez suffisamment de temps, emmenez vos animaux de compagnie avec vous.

Au travail ou à l’école :

Sur votre lieu de travail ou à l’école, respectez les procédures d’exercices anti-tornade et dirigez-vous rapidement et calmement vers l’abri anti-tornade désigné. Évitez les zones avec de grands espaces ouverts comme les cafétérias, les gymnases ou les auditoriums, et restez loin des fenêtres.

En plein air:

Si une tornade approche, mettez-vous immédiatement à l’abri dans un bâtiment solide. Les hangars, les entrepôts, les maisons mobiles et les tentes ne sont pas des endroits sûrs.

Dans un véhicule :

Il n’est pas prudent de se déplacer en voiture pendant une tornade. Il est recommandé de se rendre à l’abri le plus proche. Si vous ne pouvez pas vous y rendre en toute sécurité, accroupissez-vous dans votre voiture et couvrez-vous la tête, ou quittez votre véhicule et cherchez refuge dans une zone basse comme un fossé ou un ravin.

N’oubliez pas qu’agir rapidement et suivre les protocoles de sécurité sont essentiels pour votre bien-être lorsqu’une tornade est imminente.

Source : Service météorologique national