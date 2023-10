Savannah Millard, étudiante en deuxième année d’Oswego, le cœur lourd, motivée pour surpasser le résultat de l’État de l’année dernière – Shaw Local

Pendant les moments les plus difficiles de Savannah Millard lors d’un match de tennis, elle écoute les conseils de sa grand-mère à son oreille.

La femme qu’elle appelait « Ga » était sa plus grande partisane. Sa grand-mère et son « papa » sont les deux personnes qui ont initié Millard, une étudiante en deuxième année d’Oswego, au tennis à l’âge de 4 ans.

« Elle disait toujours ‘respire profondément et gratte-toi le dos' », a déclaré Millard. « C’est un terme du tennis, jeter sa raquette par-dessus son épaule et se gratter le dos. C’est ce que je me dis de me recentrer, c’est de respirer profondément et de me gratter le dos.

Cet automne a été une saison de tennis aussi difficile que Millard se souvienne pour qui elle a perdu. C’est également triomphant de la façon dont elle a persévéré et gagné.

La grand-mère de Millard, son « Ga » est décédée en septembre. Cela a changé la motivation et la perspective de Millard. Elle joue désormais au tennis aussi bien que jamais.

Millard, qui en première année est devenue la première qualifiée de tennis d’État d’Oswego depuis 2009, a continué à propulser son jeu vers de nouveaux sommets. Elle a une fiche de 29-4 cette saison, a pris la deuxième place derrière la joueuse n ° 1 de l’État à la fois en conférence et en section, et retourne maintenant dans l’État pour la deuxième fois cette semaine.

Avec le cœur lourd et une détermination sans faille.

« Ma grand-mère est décédée, c’est une énorme motivation pour faire mieux aux sections et à l’État », a déclaré Millard. « Elle a toujours été ma plus grande partisane, c’est sûr. Chaque point, chaque match que je joue pour elle. Mais je joue aussi pour moi et mon équipe et pour représenter Oswego également.

Millard affrontera Jessica Ing de Lockport au premier tour du tirage au sort en simple de classe 2A jeudi à Prospect High School. Une victoire placerait probablement Millard dans un match de deuxième tour avec Mira Kernagis, deuxième tête de série, de Glenbard West.

Millard a perdu les deux matches à l’État la saison dernière, donc un objectif dès le départ est de gagner quelques matches et d’avancer jusqu’à vendredi. L’entraîneur d’Oswego, James Melton, aime ses chances.

« Elle joue à un très haut niveau en ce moment et n’a que confiance pour le tournoi d’État. Je pense qu’elle joue son meilleur tennis de l’année », a déclaré Melton. « Elle l’a prouvé lors des conférences et des sections, mais je pense qu’elle a un autre niveau qu’elle peut atteindre au niveau national. Je suis impatient de voir ce qui se passe.

Millard, pour sa part, pense qu’elle est dans un meilleur endroit et mieux préparée pour l’état la deuxième fois.

« L’année dernière, état, ce n’était pas une grande expérience », a déclaré Millard. « Je suis beaucoup plus concentré sur ce que je dois accomplir cette année. Mon objectif est de faire mieux que l’an dernier.

Millard a remporté 22 matchs au cours d’une superbe première année, mais sa saison de rappel a été encore meilleure. Pas difficile de comprendre pourquoi. Melton a noté qu’elle consacrait 15 à 20 heures par semaine pendant l’été et qu’après l’entraînement au lycée, elle suivrait des cours privés les mardis et jeudis.

« Elle témoigne de l’idée selon laquelle un travail acharné conduit à d’excellents résultats », a déclaré Melton. « Elle a juste consacré énormément de temps. »

« Je pense vraiment que j’ai mieux joué que l’an dernier », a déclaré Millard. « Mon état d’esprit et la façon dont je contrôle mon ballon sur le terrain sont différents. Je dirais que j’ai grandi dans ma vie personnelle et dans ma vie tennistique. Cela m’a encore plus touché.

Millard n’est pas étranger au tennis au plus haut niveau à l’échelle de l’État. Trois de ses quatre défaites sont survenues contre Jessica Kovalcik de Plainfield North, vice-championne en titre de l’État et tête de série n ° 1 du tirage au sort en simple.

« Ce sont de bons amis, ils jouent dans le même club, ils se connaissent bien », a déclaré Melton. « Jessica est une excellente joueuse de tennis et un excellent exemple, ce qui explique en partie pourquoi Savannah continue de se dépasser. »

Le tournoi d’État se déroule du jeudi au dimanche sur différents courts de la banlieue nord. Millard, qui souhaite passer à travers la tranche, ne prend pas d’avance sur elle-même.

« Ma mère me dit toujours un point, un match, un match à la fois – ne regarde pas l’avenir, concentre-toi sur le présent », a déclaré Millard. «Je ferai ce que je fais de mieux. Ce qui doit arriver arrivera. »