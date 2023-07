Savannah Marshall vs Franchon Crews-Dezurn paris gratuits et conseils de paris

Savannah Marshall pourrait devenir une championne incontestée des super-moyens alors qu’elle affronte Franchon Crews-Dezurn ce week-end.

Le « Silent Assassin » envisage de devenir le champion incontesté des poids moyens après avoir échoué l’année dernière contre Claressa Shields.

Marshall a été battue par décision unanime en octobre lors de sa première défaite professionnelle, dans un combat de rivalité amère qui s’est accumulé tout au long de l’année.

La boxeuse anglaise 12-1 a maintenant un deuxième affrontement alors qu’elle affronte Crews-Dezurn, dont la seule défaite a également été contre Shields.

Crews-Dezurn a un style différent de Marshall et cela est évident avec seulement deux KO dans sa carrière mais six par décision, par rapport aux dix victoires par KO de la combattante anglaise et seulement deux victoires par décision.

Pronostics Marshall v Crews-Dezurn

Marshall est le favori par excellence à 2/9 avec une victoire de son adversaire américaine aussi élevée que 10/3.

Crews-Dezurn a la capacité de bien durer dans les combats et ce sera un grand défi pour Marshall si elle ne peut pas obtenir le coup de grâce.

Crews-Dezurn a combattu Shields en 2016 pour son premier combat de boxe professionnelle et est depuis restée invaincue, ce qui pourrait indiquer qu’elle s’améliore encore en tant que combattante.

Elle a d’abord perdu contre Alejandra Jiminez en 2020, mais il a ensuite été jugé « Pas de concours » lorsque Jiminez a échoué à un test de dépistage de drogue.

Cinq de ses victoires par décision ont fait l’objet d’un verdict unanime et il faudra probablement un bon moment pour que ce combat arrive à son terme.

Le combat est sur la cote pour terminer en faveur de Marshall par décision ou sur des points, où les paris ronds ont la plupart des marchés battus pour la valeur potentielle.

Marshall vainqueur de la ronde 8 – 28/1

Marshall gagne par KO, TKO ou DQ – 9/2

Marshall vs Crews-Dezurn : carte de combat

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Savannah Marshall contre Franchon Crews-Dezurn – pour les titres IBF, WBA, WBC et WBO des super-moyens

Zak Chelli contre Mark Jeffers

Natasha Jonas contre Kandi Wyatt – pour le titre vacant des poids welters IBF

Ben Whittaker contre Vladimir Belujsky

Callum Simpson contre Boris Crighton

Marshall a déclaré: « Je le veux plus que jamais. J’en ai envie.

« Je ne peux pas m’en aller après cette défaite. Je ne peux pas m’en aller sans rien. Je veux les ceintures. Je veux être connu comme un champion. »

Crews-Dezurn a dit Les gants sont éteints: « Savannah est un arrêt au stand pour moi. Respectueusement, irrespectueusement. Ma mission est tellement plus grande.

« Et si je dois marcher à travers vous, traverser l’enfer, les fans britanniques, pour faire mon paradis, ça va arriver. »

Quand est Marshall contre Crews-Dezurn ?

La procédure débutera le samedi 1er juillet à 19 heures avec les ringwalks pour Marshall vs Crews-Dezurn prévus vers 22 heures.

talkSPORT a une couverture en direct à l’AO Arena de Manchester à partir de 20 heures.

John Rawling et Spencer Oliver sont commentateurs avec Adam Catterall et Gareth A Davies.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

