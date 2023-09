Savannah Marshall sur son « aventure » MMA et « poursuivre Claressa Shields vers un autre sport » | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall aimerait se venger de sa rivale de longue date Claressa Shields en MMA, mais maintient qu’elle se concentre sur la boxe.

Marshall de Hartlepool a signé avec l’organisation de MMA PFL en août, rejoignant Shields dans la promotion où l’Américain a déjà disputé deux combats.

Marshall apprécierait l’opportunité de poursuivre sa longue rivalité avec Shields, même si elle se transformait en un deuxième sport.

L’Américain a quitté son combat incontesté pour le championnat des poids moyens l’année dernière avec la victoire, et maintenant Marshall continuera à chercher des représailles, que ce soit en MMA ou en boxe.

« Je l’ai boxée sur le ring et je la poursuis vers un autre sport », a déclaré Marshall. Actualités Sky Sports.

Elle a rencontré Shields lors d’un événement pour annoncer son nouvel accord avec PFL.

« Elle a dit quelque chose du genre ‘Je te déteste, mais je t’aime.’ C’est l’une de ces choses. Je parie qu’elle en a marre de me voir maintenant », a déclaré Marshall.

Mais elle a ajouté : « Même en excluant Claressa de l’équation, l’opportunité est tout simplement trop belle pour que je la rate. »

Bien que Marshall soit confiante dans ses capacités à se défendre dans les arts martiaux mixtes, « l’Assassin silencieux » est également consciente des risques potentiels liés à l’entrée dans un nouveau sport.

« Cela pourrait aller dans les deux sens. Je pourrais vraiment m’y mettre et prendre d’assaut le monde de la PFL ou dans un an, je pourrais être assis ici à me demander pourquoi ai-je fait ça ? Le visage tout écrasé. Mais on ne vit qu’une fois. , » dit-elle.

Marshall s’inspire de certains des meilleurs artistes martiaux mixtes au monde et espère imiter la façon dont ils sont passés de la boxe au MMA.

« Il y a pas mal de boxeurs qui ont fait la transition. Vous aviez Holly Holm. De toute évidence, Conor McGregor, ses fondamentaux étaient la boxe et quand vous ne vous contentez pas de regarder mais que vous regardez et prenez note, vous pouvez réellement voir qui possède ces fondamentaux de boxe », a-t-elle déclaré. .

En juillet, Marshall a remporté les titres des super-moyens WBC, WBA, WBO et IBF après une victoire âprement disputée contre Franchon Crews-Dezurn.

Après être devenue la championne incontestée, Marshall n’a pas perdu son amour pour le sport de la boxe et reconnaît que même si elle équilibrera les deux, son sport principal aura toujours la priorité.

« Je me concentrerai sur la boxe quand je boxe et quand je ne boxe pas, je me concentrerai là-dessus à plein temps », a-t-elle déclaré.

« La boxe est ma principale priorité. C’est juste une petite aventure. »

Marshall doit défendre ses ceintures contre le challenger obligatoire du WBC Shadasia Green, sinon elle pourrait potentiellement être déchue de ce titre. La combattante de Hartlepool n’a pas l’intention de renoncer à sa couronne et espère revenir bientôt sur le ring.

« Je ne boxerai pas avant l’année prochaine et ensuite j’ai des obligations et des choses comme ça, donc tout est axé sur la boxe », a-t-elle déclaré. « J’espère donc revenir sur le ring au début de l’année prochaine et potentiellement au cours de l’été. »