Savannah Marshall se réinitialise pour le combat de Claressa Shields: “Pour moi, je reçois un lancer de dés et c’est tout ou rien” | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall revit à nouveau la plus grande semaine de sa vie.

C’est ce que ressent la championne WBO au début de la semaine de combat, après que son affrontement incontesté pour le titre avec sa rivale Claressa Shields a été reporté à ce samedi (15 octobre).

Marshall a été sur des montagnes russes émotionnelles pour atteindre ce point. Elle n’a appris la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II que la veille du jour où elle devait peser pour la date du combat initial. Marshall s’était préparé à presque tout, mais pas à ça.

Faire le poids est assez éprouvant pour un gros poids moyen, mais Marshall avait immédiatement réalisé que le combat lui-même était mis en doute.

“C’était dans un coin de ma tête”, a déclaré Marshall. “Je pense qu’inconsciemment je l’ai accepté alors.”

La pesée a été reportée, quelques heures avant que le combat lui-même ne soit annulé. “Je savais à moitié alors, j’avais le sentiment que ça allait être tiré mais je ne pouvais pas me laisser penser comme ça”, a-t-elle déclaré. “Cela ne pouvait pas être aidé.

“Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d’argent et c’était la partie la plus difficile pour moi.”

Pourtant, elle a recueilli ses pensées sur un jour où l’histoire se déroulait à Londres. “Je suis allé au palais de Buckingham avec ma sœur et mon amie, nous sommes allés rendre hommage”, a déclaré Marshall. “C’était juste totalement hors des mains de tout le monde.”

Avoir des semaines pour se regrouper pour cette date du 15 octobre était essentiel. “J’ai eu une semaine de congé et j’en avais besoin. Plus mentalement”, a expliqué Marshall.

“Toute l’émotion de la semaine de combat, le combat a été annulé, donc je me suis senti épuisé émotionnellement et je ne me suis pas levé pendant quelques jours après, donc j’avais vraiment besoin de cette semaine pour oublier la boxe.

“J’étais déçu. J’essayais d’être positif mais j’étais déçu, j’étais contrarié. Le genre de vibration” ça m’arrive toujours “.”

Shields et Marshall cherchent à régler leur rivalité ce samedi à Londres





Son état d’esprit a changé deux semaines plus tard lorsqu’elle regardait un autre match de boxe à la télévision.

“Il y avait un spectacle le deuxième week-end après et je me souviens d’être assis là en pensant que si j’avais boxé le 10 septembre, ce serait juste les nouvelles d’hier et avant que vous ne le sachiez, c’est fini et il y a un autre spectacle. Le temps ne fait littéralement pas n’attends personne, mais j’ai la chance d’avoir à nouveau une semaine de combat”, a-t-elle déclaré.

“Je peux savourer ces souvenirs deux fois.”

Elle pourrait même profiter de ces semaines supplémentaires de camp. “L’entraînement a été vraiment difficile, il a été brutal. Pour moi, quand le combat a été interrompu immédiatement, j’ai pensé:” Oh mon Dieu, je ne pouvais pas supporter un autre mois d’entraînement “. Mais évidemment, il ne s’agit pas simplement de revenir en arrière et de marteler recommencer », a-t-elle dit.

“Parce que j’étais déjà en train de diminuer, ma forme physique était déjà là. Il s’agissait de rester affûté. Je ne peux pas être plus en forme, donc il s’agit simplement de maintenir la forme physique.”

Marshall a bien l’intention de recommencer la semaine de combat, puis de tirer le meilleur parti du plus grand combat de sa vie.

“Je ne peux pas me permettre de négliger ce combat, de négliger Claressa”, a déclaré Marshall. “Même s’il y a une revanche, je n’aurai jamais un combat aussi important que celui-ci, jamais. Jamais.

“Il n’y a pas de clause de revanche. Elle dit qu’il y en a mais il n’y a pas de clause de revanche. Il y aura une revanche s’il y a une demande de revanche.

“Pour moi, je reçois un lancer de dés. Et c’est tout ou rien.”

