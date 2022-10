Savannah Marshall se moque de Claressa Shields avant le choc à l’O2 : “Tu es pétrifié que je te mette KO !” | Nouvelles de boxe

Claressa Shields et Savannah Marshall ont échangé leurs impressions, réfléchi à une future amitié improbable et, finalement, ont promis de gérer les affaires l’une avec l’autre alors que les insultes étaient échangées avant l’affrontement historique incontesté de samedi à l’O2.

À un moment donné, Shields a proposé de remettre à Marshall sa médaille d’or olympique de 2012 une fois qu’elle aurait battu son ennemi britannique, ce à quoi Marshall a insisté sur le fait qu’elle voulait plutôt le collier en or américain “ GWOAT ”, auquel Shields a souligné que le collier n’était même pas réel avant de s’engager également dans un échange houleux avec l’ami de Marshall et compagnon de combat April Hunter.

La conférence de presse d’avant-combat du duo a été largement cordiale alors qu’une guerre de mots en cours atteignait le stade de l’humour sec, le point de déclenchement de toute mêlée se révélant à nouveau être la défaite amateur de Shields et le contre-argument de sa suprématie pour la médaille d’or depuis lors.

“Je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi depuis que j’ai 17 ans”, a déclaré Shields. “N’ai-je pas gagné les Jeux olympiques ? Si nous devons parler de quelque chose il y a 10 ans, n’allons-nous pas parler des Jeux olympiques ?

“J’ai perdu en 2012 [in the amateurs], deux mois plus tard, a remporté les Jeux olympiques, puis les Championnats du monde 2014, vous étiez là chérie – médaille d’or à nouveau. Puis, cinq jours plus tard, je les ai parcourus consécutivement. Championnats du monde 2016, on y est encore hué, oh mon dieu, Claressa n’obtient-elle pas encore l’or ? Puis les Jeux Olympiques, étais-tu là ? Oui. Me voir gagner à nouveau l’or. Et tu es meilleur que moi ? Comment? Vous ne pouvez pas vivre de quelque chose il y a 10 ans.”

C’est pendant que Shields se souvient de son succès olympique que Marshall a exhorté en plaisantant son adversaire à “le contrôler”, laissant tomber de fréquents murmures de “stable, stable”.

« Regardez-la essayer d’être enseignante ! répondit Shields.

Lorsqu’on lui a demandé si les deux pouvaient être amis dans un autre monde, Marshall en a profité pour inviter Shields à prendre un café avant d’être accueilli par une réponse moins enthousiaste.

Alors que le choc des styles bien vanté faisait l’objet de discussions, Marshall a minimisé la capacité de son homologue à la mettre sur la toile comme Shields l’avait suggéré plus tôt dans la semaine.

Nuit de combat en direct



Samedi 15 octobre 19h30





“Je pense qu’elle est courte, je crois que je suis un meilleur boxeur que Claressa et je crois que je l’ai toujours été”, a déclaré Marshall. “Samedi ne pouvait pas venir assez vite, j’ai juste hâte d’y entrer maintenant. Elle peut essayer de m’assommer, de me faire du mal, si vous l’avez, vous l’avez, si vous ne l’avez pas, vous l’avez ‘ t.

“Vous ne pouviez pas assommer Ema Kozin, ni Hannah Rankin. 12-0 en tant que pro et vous n’avez pas appris à finir qui que ce soit. C’est inquiétant, vous n’avez pas appris.

“‘Tu vas m’assommer, tu vas m’assommer ?”, tu n’arrêtes pas de demander parce que c’est au fond de ta tête, tu es pétrifié que je vais t’assommer et c’est pourquoi tu continues demander et continuer encore et encore.

“‘Les KO n’ont pas d’importance ? Ça comptera quand tu seras sur le dos en train de regarder les lumières.”

Shields a insisté sur le fait qu’elle aurait une réponse à la puissance de frappe de Marshall, tout en réitérant l’idée qu’elle était la boxeuse la plus accomplie.

“Bien sûr, nous allons parler de la puissance de frappe, elle voudra peut-être se battre à l’intérieur ou à l’extérieur, mais juste toucher et atterrir, c’est vraiment tout ce que je vois”, a déclaré Shields.

“Je peux être touché, mais si elle pense qu’elle ne sera pas touchée, elle se trompe, si elle pense qu’elle est la meilleure boxeuse, elle se trompe. Je vais m’adapter et faire tout ce que je peux pour gagner et rendre le combat facile.”

Marshall a juré de “bler” Shields, tandis que Shields a promis de “l’école” et “Sugar Ray Leonard” Marshall.

Shields, quant à lui, a demandé pourquoi Marshall n’avait pas signé de contrat pour se battre en 2018, incitant ce dernier à souligner la taille et l’ampleur de l’événement historique de samedi.

“Regardez ça, regardez ça, on aurait pu se battre en 2018 pour quoi ?” dit Maréchal. “Je n’étais pas champion du monde [in 2018] mais regardez comment nous l’avons construit, regardez la seule cellule cérébrale dans votre tête et regardez ça.”

Shields a conclu en suggérant qu’elle achèterait à Marshall un collier “qui dit” Silent Assassin “et ferme ta gueule”.

“Je vais sortir en portant sa tête, je ne m’inquiète pas pour Savannah Marshall, je suis venu ici, je suis une star en Amérique, ne vous méprenez pas, je n’avais pas à venir ici “, a déclaré Boucliers.

“Pendant que tu parles, tu ferais mieux de venir ici avec cette fumée et tu ferais mieux de frapper aussi fort que tu dis que tu peux, parce que si tu n’as pas de puissance de frappe, oh mon dieu, ça va être une nuit difficile pour tu.

“Je vais montrer à tout le monde samedi qu’il y a des compétences pour cela.”

Regardez Claressa Shields et Savannah Marshall se rencontrer pour unifier les titres des poids moyens en direct sur Sky Sports à partir de 19h30 samedi.