Savannah Marshall sait qu’elle pourrait faire mieux dans un match revanche de Claressa Shields, déclare le promoteur Ben Shalom | Nouvelles de boxe

La défaite peut améliorer un combattant. Savannah Marshall aura appris de sa défaite contre la championne incontestée Claressa Shields et sera de retour, mieux pour une éventuelle revanche, affirme son promoteur Ben Shalom.

Marshall a perdu une décision unanime dans son poids moyen avec Shields le 15 octobre. Mais leur confrontation épique a été un événement qui s’est déroulé à une échelle sans précédent. C’était le premier combat féminin à faire la une à l’O2 Arena de Londres et a attiré plus de deux millions de téléspectateurs sur Sports du ciel.

Ben Shalom de BOXXER a fait la promotion de l’émission. Il pense que Marshall sera un meilleur boxeur pour l’expérience.

“Ce n’est pas quelque chose qu’on peut enseigner, cet environnement. Même pour Lauren (Price) et Karriss (Artingstall) et Caroline (Dubois) [on the undercard] avoir un avant-goût de ce que la boxe féminine peut être à ce stade, c’est une expérience inestimable. C’est une chose intimidante. Pour être juste, je pense que Savannah a tout pris dans sa foulée. Claressa aussi. Ils sont juste incroyables. Étant donné qu’ils n’avaient jamais été dans cet environnement auparavant, aucun d’entre eux, c’était une première”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Savannah sait à quoi s’attendre la prochaine fois. Elle a traversé deux semaines de combat, elle s’est battue, elle est en tête d’affiche, elle est maintenant en tête d’affiche à l’O2. Nous pensons donc qu’elle comprend maintenant tout ce qui peut lui être lancé et elle se sentira très confiante. dans son prochain combat.”

Shalom pense que Marshall sera mieux équipé pour défier Shields dans un match revanche et cela devrait avoir lieu à court terme.

“Le profil de Savannah [after fighting Shields] a presque triplé ou quadruplé. C’est incroyable. Elle est dévastée par ce qui s’est passé. Elle a le sentiment qu’elle n’a pas joué comme elle le pouvait”, a-t-il déclaré.

“Pour moi, c’est bon à voir parce qu’elle a accompli beaucoup de choses au cours des 12 derniers mois et parfois ce que vous voulez voir, c’est quelqu’un bouleversé par la défaite. Surtout contre Claressa Shields pour qu’elle soit assise là en pensant qu’elle aurait pu faire tellement plus est un bonne chose Cela montre qu’elle est une gagnante et montre sa confiance en sa capacité à jouer contre Claressa.

“C’est une gagnante. Malgré son profil, malgré l’argent qu’elle a gagné, ce qui était presque impensable il y a 18 mois, elle est dévastée car elle pense qu’elle aurait pu faire beaucoup mieux. Elle reconnaît que Claressa est arrivée et nous avons vu une très belle performance. Savannah, elle pense que ce n’était peut-être pas le meilleur compte rendu d’elle-même. Les choses n’ont pas coulé.

Pour Shalom, une revanche reste l’un des combats les plus convaincants à faire dans le sport féminin et pourrait se produire en un ou deux combats.

“Claressa a joué de manière incroyable, son plan de jeu était parfait et elle était la meilleure femme de la nuit et elle était incroyable. Mais Savannah sait qu’elle a beaucoup plus à donner et peut-être maintenant qu’elle est là-dedans, elle a probablement le sentiment qu’elle sait exactement ce qu’elle est va affronter », a-t-il expliqué.

“Ils sont de loin les deux combattants les plus talentueux des poids moyens et des poids super-moyens et même des poids super-moyens. Je suis sûr qu’ils se reverront. Je pense qu’ils vont se revoir très bientôt. Claressa adore se battre pour Nous aimerions la revoir ici. Nous avons des combattants dans notre liste qui aimeraient combattre Claressa Shields.

Marshall pourrait se reconstruire en remontant d’une catégorie de poids pour affronter Franchon Crews Dezurn, le champion incontesté des super-moyens.

“Immédiatement, je pense que le match revanche sera un combat évident, mais il s’agit de savoir si Claressa et Savannah pourraient toutes les deux se battre [first]. Savannah pourrait même combattre Crews dans une unification à 168 livres, ce qui est un combat que je sais que Crews veut”, a déclaré Shalom.

“Je sais que Christina Hammer est une autre très, très bonne combattante et a donné à Claressa son test le plus difficile à part Savannah, est un autre combat massif pour Savannah. Savannah veut avoir à nouveau cette chance. Elle veut faire ses preuves.

“Alors Christina Hammer, Crews l’unification ou le match revanche de Claressa viendra ensuite. Claressa sera certainement dans l’un de ses deux prochains combats, sinon le prochain.”