Savannah Marshall regarde St James ‘Park pour le match revanche de Claressa Shields alors qu’elle minimise les discussions sur l’Amérique | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall et Claressa Shields n’ont pas perdu de temps pour reprendre leur guerre des mots alors qu’ils semaient les graines d’un match revanche parfaitement équilibré après que le combattant de Hartlepool ait battu Franchon Crews-Dezurn pour devenir le champion incontesté des super-moyens à Manchester.

Marshall était assise à la conférence de presse de sa gagnante en compagnie de ses ceintures nouvellement acquises lorsqu’un magnanime Crews-Dezurn est arrivé aux côtés de Shields, qui a pris sa place aux côtés des médias, prêt à intervenir. Mise en scène.

The Silent Assassin célébrait sa première victoire depuis qu’elle avait goûté à la seule défaite de sa carrière professionnelle contre Shields en octobre, la querelle du duo découlant de la victoire de Marshall sur l’Américain dans les rangs amateurs en 2012.

« Je me sens absolument incroyable, j’ai échoué en octobre, c’était la pire sensation au monde mais je m’y suis tenu et j’ai gardé mes rêves », a déclaré Marshall.

« Je savais que Franchon est dure, quelle femme, elle est incroyable, une tête comme du béton, je savais qu’elle le rendrait physique, je savais que je serais par terre à un moment donné – content que ce ne soit pas à cause d’un coup de poing !

« C’est une femme dure, elle a une tête comme une brique. Elle a traversé l’enfer et en est revenue et elle ferait ça pour garder toutes les ceintures.

« J’ai échoué en octobre, mon monde était fini, mais je suis ravi d’être incontesté. »

Faits saillants alors que Savannah Marshall bat Franchon Crews-Dezurn par décision majoritaire pour devenir championne du monde incontestée des super-moyens



Alors que la dernière cloche sonnait samedi soir et que le travail de Marshall était terminé, tous les yeux se tournaient vers un Shields au bord du ring.

S’exprimant par la suite, le promoteur de Boxxer Ben Shalom a déclaré « Claressa Shields est celle que nous voulons, c’est le seul combat là-bas pour Claressa », avant de vanter un retour au nord-est pour Marshall.

« J’adorerais être à St James ‘Park, ils soutiennent vraiment le sport féminin en ce moment », a déclaré la championne.

Shields, le champion incontesté des poids moyens, avait entre-temps insisté pour que toute revanche éventuelle se produise en Amérique.

La championne incontestée des super-moyens Savannah Marshall a évoqué sa victoire sur Franchon Crews-Dezurn et ses chances de combattre à nouveau Claressa Shields



« Je ne vais pas à Detroit », a déclaré Marshall. « Je pense que la boxe féminine à la minute est massive au Royaume-Uni, il n’y a pas d’argent dans la boxe féminine aux États-Unis. »

Elle a ensuite rejeté les suggestions selon lesquelles elle pourrait mener un combat de style de mise au point plus facile avant toute réunion de retour avec Shields.

« J’ai 32 ans, il n’y a personne d’autre dans la division », a poursuivi Marshall. « Il y a certainement des choses que je changerais depuis le premier combat, c’était la meilleure Claressa de tous les temps.

« Je veux ce match revanche, mais maintenant je suis un champion, il y a d’autres options pour moi. Je ne pense pas qu’elle me donnera ce match revanche. Elle est venue ici toute seule, a payé notre propre billet Elle était assez embarrassée comme elle continuait à crier.

Claressa Shields dit qu’elle combattra Savannah Marshall dans un match revanche en Amérique après avoir vu beaucoup de faiblesses dans sa victoire sur Franchon Crews-Dezurn



N’ayant pas marché longtemps dans la pièce, ce fut au tour de Shields.

« Je veux la fumée, vous savez ce qui se passe », a déclaré le double médaillé d’or olympique.

« Venez aux États-Unis et vous pourrez à nouveau vous faire fumer.

« Tu parles d’une victoire amateur ?! Psycho, délirant.

« Je vais fumer ton stupide a **. »

Marshall a répondu: « Apportez-moi l’argent! Où allons-nous nous battre, votre centre de loisirs? »

Shields a commencé à sauter sur ses pieds et à diriger une rafale de mots passionnés vers Marshall, qui a simplement souri en réponse à l’unisson avec l’entraîneur adjacent Peter Fury.

Crews-Dezurn, lapant le genre de va-et-vient qu’elle venait de faire pendant la majeure partie de la semaine, a sauté pour briser la tension en offrant ses services en tant que fille de carte de ring dans le match revanche, ainsi qu’en rappelant la sienne. crédits.

« Pour battre le champion, vous devez battre le champion, je ne suis pas satisfait de l’absence de décision à la majorité, après avoir terminé vos affaires, ça peut être Savannah ou ça peut être le GWOAT [Shields], » dit-elle.

Le joueur de 36 ans a laissé la porte ouverte à une revanche contre Marshall tout en rendant hommage à la fois au nouveau champion et à une autre soirée mémorable pour la boxe féminine.

Franchon Crews-Dezurn a chanté l’hymne national américain avant son combat contre Savannah Marshall



« C’est plus grand que moi, plus grand qu’elle, grand pour la boxe féminine », a déclaré Crews-Dezurn. « Deux athlètes de niveau olympique face à face, pour ma part j’ose être grand, ce n’est pas facile d’aller dans un autre pays et de combattre un favori.

« Je n’essaie pas de prendre le moment, de savoir que j’ai une place dans l’évolution de la boxe féminine, de savoir qu’après toutes ces années, je peux encore concourir et faire un spectacle [it’s amazing], nous avions une arène à guichets fermés. J’ai fait quelque chose que personne d’autre n’a fait et j’ai chanté l’hymne.

« C’était un bon combat, je suis content qu’il ait éteint le feu de Marshall, je sais ce que c’est que d’être radié. Je l’ai vu en elle.

« J’adorerais le refaire, je sais qu’ils ont des plans, j’ai des plans aussi, c’est ce qui fait avancer le sport. Continuez à gagner de l’argent, à faire de bons spectacles.

« Je suis là pour rester, ce n’est pas fini ! »