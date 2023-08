Savannah Marshall poursuit la rivalité de Claressa Shields dans le MMA alors que le champion incontesté signe un accord avec la PFL | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall poursuivra sa rivalité avec Claressa Shields, qu’il s’agisse d’un match revanche de boxe ou de l’affronter dans un sport différent.

Marshall a rejoint Shields en MMA, signant un contrat pluriannuel avec la Professional Fighters League qui se déroulera en tandem avec sa carrière de boxeuse.

« Je n’aurais pas pu manquer l’occasion et la PFL est l’une des organisations sportives les plus innovantes au monde et se battre aux côtés de Kayla Harrison, Amanda Serrano, vous avez aussi Jake Paul. C’est une opportunité incroyable et je suis ravi que le PFL veuille que je fasse partie de celui-ci », a déclaré Marshall Sports du ciel.

S’exprimant sur Toe2Toe, Gary Logan explique comment Savannah Marshall devrait boxer pour battre Claressa Shields si la paire se rencontre dans un match revanche



Sa grande rivalité avec Claressa Shields, qui a vu l’Américaine battre Marshall dans un combat de championnat incontesté des poids moyens l’année dernière, se poursuivra, que ce soit en MMA ou en boxe.

« C’est le plan », a déclaré Marshall. « Je ne suis pas stupide et je peux voir pourquoi ils s’intéressaient à moi, d’après la réponse que moi et Claressa avons eue sur le ring. C’est donc définitivement sur les cartes.

« Il ne semble pas qu’une revanche sur le ring se prépare, alors j’ai dû la chasser dans un autre sport. »

Shields a déjà eu deux combats PFL et a récemment re-signé avec l’organisation.

Marshall devra relever le défi d’ajouter un nouveau sport à son répertoire.

« Je boxe depuis plus de 20 ans, après avoir fait les mêmes combinaisons, la même routine. Je suis ravi d’apprendre quelque chose de différent. Je suis ravi de commencer à donner des coups de pied, je suis ravi de commencer à lutter, à lutter, ce genre de chose. Je pars essentiellement de zéro », a-t-elle déclaré.

Claressa Shields est apparue à la conférence de presse d’après-combat de Savannah Marshall pour lui faire savoir qu’elle est prête à la combattre à nouveau



« Ça change. J’ai fait la même chose pendant très, très longtemps. Je pourrais m’y mettre, ou ça pourrait être un désastre total ! Alors nous devrons voir. »

Marshall est devenue la championne incontestée des super-moyens lorsqu’elle a battu Franchon Crews-Dezurn le mois dernier, remportant les titres WBC, WBA, WBO et IBF 168lb, les quatre ceintures majeures.

Elle n’a pas l’intention d’abandonner ses championnats de boxe. C’est pourquoi elle ne boxera pas Shields ensuite. Shadasia Green est la challenger obligatoire pour la ceinture WBC et Marshall doit la combattre pour conserver ce titre.

« C’est incroyable d’avoir toutes les ceintures. Elles sont toutes belles, en particulier la WBC, c’est une ceinture magnifique », a déclaré Marshall.

« [Green] a le soutien de Jake Paul [as her promoter]. Elle est américaine, c’est une frappeuse, c’est une grosse, grosse cogneuse, donc bien construite, ce serait un combat massif.

« Vous avez vu avec Claressa, Sky et Boxxer l’avoir construit correctement et ce n’était qu’une confrontation massive. »

Reprendre Shields restera une de ses priorités.

Faits saillants alors que Savannah Marshall bat Franchon Crews-Dezurn par décision majoritaire pour devenir championne du monde incontestée des super-moyens



« Je vais toujours poursuivre ce combat », a déclaré Marshall. « La raison pour laquelle je veux le match revanche est la vengeance pour cette défaite, mais il n’y a pas beaucoup de combattants pour moi et ces poids plus élevés.

« Elle me regarde probablement en pensant ‘Je l’ai boxée une fois, je l’ai battue, pourquoi voudrais-je la combattre à nouveau ?’

« J’ai eu une petite blessure à la main lors de mon dernier combat, donc ça me met dehors pendant quelques mois de toute façon. Tout est encore en suspens avec les mandats et des choses comme ça, donc je ne suis pas sûr à 100% [when she will box next]. »

2023 l’a déjà vue progresser depuis cette première défaite professionnelle en augmentant son poids et en détrônant Crews-Dezurn pour devenir la championne incontestée.

« Ça fait du bien, surtout après une défaite », a déclaré Marshall. « Ça a été une période vraiment, vraiment difficile pour moi de rebondir après ça.

« C’est une grande championne, une femme très, très talentueuse, je pense qu’elle peut tout faire.

« Quand vous avez quelqu’un qui vole constamment vers vous, vous ne vous souciez pas d’essayer de bien paraître sur le jab. Vous voulez juste cette victoire.

« Je peux dire que je suis dans le club. Je suis dans le club incontesté », a-t-elle ajouté. « Je suis fier d’en faire partie. »