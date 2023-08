Savannah Marshall obligatoire Shadasia Green veut «l’un des plus grands combats du monde» à Newcastle | Nouvelles de boxe

Shadasia Green est la challenger obligatoire pour le titre WBC que Savannah Marshall détient et déterminée à faire respecter son droit de combattre la championne incontestée.

Mais New Jersey’s Green, promu par l’influent Jake Paul de Youtube, cherche à venir à Newcastle pour organiser « l’un des plus grands combats de boxe féminine au monde ».

Après avoir battu Franchon Crews-Dezurn en juillet, la star du Nord-Est Marshall détient désormais les titres WBC, WBO, WBA et IBF des super-moyens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Claressa Shields est apparue à la conférence de presse d’après-combat de Savannah Marshall pour lui faire savoir qu’elle était prête à la combattre à nouveau.



Pour conserver la ceinture WBC, Marshall doit maintenant boxer Green. Mauricio Sulaiman, le président de la WBC, a confirmé Sports du ciel: « Ce combat a été ordonné et c’est le combat qui doit avoir lieu ensuite. »

Green a un dossier professionnel de 12-0. Pour souligner à quel point elle est dangereuse, 11 de ces victoires sont survenues par KO.

« Deux minutes [rounds] ça me va », dit-elle. « Je fais le travail.

Sa cible est Marshall. « J’ai l’impression que ce sera l’un des plus grands combats de boxe féminine au monde simplement à cause de ce que nous apportons tous les deux à la table en termes de puissance, d’habileté et de technique et qu’il s’agit d’un championnat du monde incontesté des super-moyens. être ravie de venir au Royaume-Uni », a-t-elle déclaré Sports du ciel.

« Le Royaume-Uni est une base idéale pour la boxe féminine. Ils mettent en valeur, ils aiment la boxe féminine et ce serait tout à fait normal que je vienne dans sa ville natale où elle vend beaucoup.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La championne incontestée des super-moyens Savannah Marshall a réfléchi à sa victoire sur Franchon Crews-Dezurn et à ses chances de combattre à nouveau Claressa Shields.



« Je sais que les fans ne m’aimeront pas autant, mais après que je sois victorieux et que j’ai pris les ceintures et que je sois respecté, ils m’aimeront. Et j’adorerai ça. »

Green se bat ce week-end à Dallas contre Olivia Curry sous la carte de Jake Paul, le combat de son promoteur avec Nate Diaz.

« Je ne peux pas trop parler de Savannah Marshall sans détourner l’attention d’Olivia Curry. Elle est tout ce à quoi je pensais ces derniers temps, mais Savannah Marshall est définitivement dans mon avenir proche. Je dois m’occuper des affaires du samedi soir de manière dominante. , » dit-elle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Savannah Marshall a remercié ses partisans après être devenue championne du monde incontestée des super-moyens et a déclaré qu’elle espérait combattre à nouveau Claressa Shields.



Green a bien l’intention de faire exactement cela.

« Si vous n’êtes pas phénoménal, vous êtes oublié. C’est mon slogan. Vous devez y arriver », a-t-elle déclaré. « Sous-estimé, c’est probablement un mot parfait pour cela, mais je ne me concentre pas sur le fait d’être sous-estimé.

« Je pense que si je monte constamment sur le ring et que je suis capable de montrer mon talent et mes compétences, qu’un jour j’obtiendrai le respect approprié du type de talent que je possède.

« Je veux juste y aller et prouver à tout le monde dans le monde de la boxe, parce que les fans font les combats, et à quiconque juge, je veux prouver que je suis une force avec laquelle il faut compter. »