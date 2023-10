Savannah Marshall exclue jusqu’en mars prochain après avoir subi une opération à la main | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall vise un retour en mars prochain après une opération à la main et pourrait affronter le vainqueur de Franchon Crews-Dezurn contre Shadasia Green.

Marshall a été couronnée championne du monde incontestée des super-moyens après une victoire aux points contre Crews-Dezurn en juillet, mais elle n’a pas pu défendre ses titres après avoir subi une grave blessure à la main.

La joueuse de 32 ans espère revenir au début de l’année prochaine, bien que la WBC l’ait nommée « Champion in Recess » avec le challenger obligatoire de la WBC Shadasia Green qui devrait désormais affronter Crews-Dezurn pour la ceinture WBC vacante.

Un communiqué de la WBC disait : « L’ancienne championne WBC des super-moyens, Franchon Crews-Dezurn, devait faire sa défense obligatoire contre la candidate obligatoire Shadasia Green plus tôt cette année.

« La WBC a approuvé Franchon Crews-Dezurn contre Savanah Marshall à la condition que le vainqueur doive faire la défense obligatoire immédiatement ensuite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts du triomphe incontesté de Savannah Marshall au titre mondial contre Franchon Crews-Dezurn



« Savannah Marshall a battu Crews-Dezurn et a malheureusement subi une blessure qui la maintiendra en dehors du ring au moins jusqu’en avril 2024.

« Le Conseil des gouverneurs de la WBC a décidé de placer Savanah Marshall comme championne en récréation et ordonnera un combat pour le titre mondial vacant des super-moyens entre Green et un adversaire qui sera désigné par le comité du championnat féminin WBC.

« Nous souhaitons un rétablissement rapide et réussi à Savannah Marshall. »

Marshall détient toujours les titres WBA, IBF et WBO et pourrait affronter le vainqueur de Crews-Dezurn vs Green l’année prochaine.

Elle a déclaré à Sky Sports : « Je me remets juste d’une opération à la main lors de mon dernier combat. Ça se passe bien. J’en suis vraiment, vraiment contente. C’est ma troisième opération à la main donc je vais finir un peu. d’un crabe. Je cherche à sortir peut-être en mars de l’année prochaine.

« J’ai un mandat obligatoire à Shadasia Green, mais évidemment, comme je suis blessé, je pense qu’elle a été forcée de combattre Franchon Crews-Dezurn, donc ce sera intéressant de voir qui a gagné avec eux aussi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Savannah Marshall a interpellé Claressa Shields lors d’une séance d’entraînement de MMA avec l’étoile montante Dakota Ditcheva



Marshall a également été associé à un match revanche contre Claressa Shields, qui a battu le boxeur de Hartlepool aux points lors de leur combat incontesté pour le titre des poids moyens en octobre dernier.

Le mois dernier, Marshall a rejoint Shields en MMA, signant un contrat pluriannuel avec la Professional Fighters League qui se déroulera en tandem avec sa carrière de boxeuse.

Mais elle doit d’abord se remettre de sa dernière opération à la main avant d’envisager un combat retour avec Shields sur le ring de boxe ou dans un octogone de MMA.