Savannah Marshall dit que la victoire amateur sur Claressa Shields tombe sous la peau de l’Américain avant un combat incontesté | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall est la première à admettre que sa victoire sur Clarissa Shields dans les rangs amateurs n’a que peu d’incidence avant la confrontation incontestée de samedi à l’O2 – mais cela ne l’empêchera pas de laisser tomber le rappel occasionnel.

Une défaite aux points contre Marshall il y a dix ans reste la seule tache sur le CV étincelant de Shields tout en alimentant une rivalité qui se concrétisera à la pointe d’une carte historique entièrement féminine ce week-end.

“C’était il y a longtemps, il y a 10 ans, ça ne veut rien dire, mais comme je l’ai dit avant que ça ne pénètre dans sa peau, ça l’énerve donc bien sûr, je vais en parler”, a déclaré Marshall.

Shields a récemment suggéré que la défaite contre Marshall avait été un “vol”, mais a minimisé l’idée d’une rivalité alors que le duo assistait à l’événement Grand Arrival de mercredi à Londres.

Elle a déclaré: “Vous les gars (les médias) avez créé cette rivalité vous-mêmes, nous nous sommes battus en 2012 quand j’avais 17 ans, elle a pris la décision mais j’ai remporté les Jeux olympiques deux fois et les Championnats du monde trois fois. Si vous me demandez, c’est vraiment pas une rivalité, mais nous n’avons jamais pu nous battre à nouveau, alors nous devons nous battre à nouveau et voir qui est le meilleur professionnel.”

Les deux ont coupé des chiffres détendus quatre jours après la nuit du combat après avoir dû se ressourcer mentalement et physiquement à la suite du report de l’émission originale du 10 septembre après la mort de la reine.

La nature exténuante des camps d’entraînement peut être telle que les combattants sont en mode combat bien avant la semaine de combat, encore plus dans ce scénario.

“Je ne peux pas attendre, ce mois-ci s’est envolé, quand ils ont dit que le combat était terminé, je pensais” ah encore quatre semaines d’entraînement, je le redoute “mais c’est passé”, a déclaré Marshall.

“J’avais fait un camp complet de 12 semaines, j’avais fait toute une semaine de combat, tous les hauts, les bas, les émotions, jusqu’à la pesée et j’étais au poids.

“J’ai eu quelques jours de congé, je ne me suis pas levé pendant environ trois jours, j’étais juste vidé. Je suis là, je me sens bien et j’ai hâte d’être samedi. Tout le travail acharné est fait à présent.”

Bien que les deux se soient accordés du temps libre après le report initial, le temps supplémentaire pour planifier ne leur aura fait aucun mal en ce qui concerne les préparatifs.

“Je sais tout ce que j’ai besoin de savoir sur Claressa, je la connais depuis longtemps, j’ai regardé beaucoup de ses combats, il s’agissait simplement de rester alerte et de revoir un peu plus le plan de match”, a ajouté Marshall.

Shields a expliqué qu’elle se sent “mieux cette fois-ci” alors qu’elle entame son 13e combat professionnel, qui offre un choc de styles fascinant entre la finesse de l’Américaine et la puissance de Marshall.

Là où les deux partagent un terrain d’entente, c’est leur appréciation de ce qui s’annonce comme une soirée historique dans la boxe féminine.

“Le fait que deux femmes aient presque vendu l’O2, la plupart des hommes ne peuvent pas faire ça. C’est incroyable”, a déclaré Marshall.

“J’ai attendu longtemps pour monter sur le ring avec Claressa, comme elle l’a fait avec moi, et je suis ravi de l’accueil que nous avons – pas seulement dans le monde de la boxe, mais le Royaume-Uni soutient les femmes le sport massivement aussi. Le timing est parfait.”

Shields défend depuis longtemps l’essor du sport féminin et se réjouit de voir un tel intérêt pour l’événement de samedi.

“C’est génial d’en faire partie, d’être en tête d’affiche et de donner plus de visibilité à toutes ces autres femmes”, a déclaré Shields. “La boxe féminine est dans une meilleure position qu’il y a des années.

“Les gens parlent toujours de ma taille et de ma taille, mais en réalité, je suis l’une des plus grandes stars de la boxe féminine de tous les temps et c’est pourquoi je peux venir dans un autre pays et vendre une salle. . Je suis populaire, les gens adorent me voir boxer et ils sont vraiment intéressés par ce combat.”

Regardez Claressa Shields et Savannah Marshall se rencontrer pour unifier les titres des poids moyens en direct sur Sky Sports à partir de 19h30 samedi.