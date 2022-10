Savannah Marshall dit que Claressa Shields est la GWOAT I Shields «absolument» prête pour une revanche aux États-Unis | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall a déclaré que Claressa Shields était sans aucun doute la plus grande boxeuse féminine de tous les temps après que l’Américaine ait remporté son passionnant combat pour le titre incontesté des poids moyens à l’O2 Arena.

Shields était le GWOAT autoproclamé, mais il est maintenant considéré comme tel par le boxeur britannique Marshall après avoir remporté le superbe affrontement historique de samedi par décision unanime.

La joueuse de 27 ans s’est vengée de Marshall pour avoir infligé la seule défaite de sa carrière – chez les amateurs il y a dix ans – alors que les deux étaient en tête d’affiche du premier projet de loi entièrement féminin de l’histoire de la boxe britannique devant une foule à guichets fermés à Londres.

Image:

Marshall (à droite) a été battue par décision unanime alors qu’elle perdait le titre des poids moyens WBO





Parler à Sports du ciel Immédiatement après, Marshall a déclaré: “Claressa est une combattante brillante – pas aussi rapide que je le pensais! Elle a définitivement mérité le titre de la plus grande femme de tous les temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts de l’épopée entre Claressa Shields et Savannah Marshall dans un prétendant au combat de l’année !



“Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont acheté un billet, je l’apprécie vraiment.

“C’est incroyable que deux femmes aient vendu The 02. C’est incroyable et je remercie tout le monde du fond du cœur.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shields dit qu’elle accueillerait favorablement une revanche avec Marshall en Amérique



Shields – dont la finesse et la rapidité lui ont valu la décision des juges malgré une vaillante performance de Marshall – a également réfléchi à une soirée historique pour la boxe féminine et a été soumise à un examen rigoureux par le Britannique.

L’Américaine a également déclaré qu’elle était prête à affronter à nouveau Marshall lors d’un match revanche aux États-Unis.

Shields “absolument” prêt pour une revanche aux États-Unis

En rencontrant potentiellement Marshall de l’autre côté de l’étang, Shields a déclaré Sports du ciel: “Il y avait une clause de revanche s’il y avait une décision controversée mais c’était unanime.

“Si c’est ce que veulent les fans [a rematch in the USA]alors c’est absolument ce que nous allons faire.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shields a fait une entrée inoubliable sur le ring pour le combat !



Un Shields en larmes a ajouté: “Je tiens à remercier Savannah Marshall et toute son équipe et les fans britanniques d’être ici parce que c’est un moment spécial pour la boxe féminine.

“Nous voici devant 20 000 fans à l’O2 Arena.

“C’est un moment incroyable. C’était une soirée spéciale pour la boxe féminine et je pense que c’était le combat de l’année.

“[Savannah] est une compétitrice acharnée, une combattante acharnée et a de l’endurance – je ne pouvais pas voir de mon œil droit les tours 6-10 alors qu’elle frappait si fort.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marshall a fait son entrée sur le ring aux côtés de la légende de la Lionne Jill Scott



“Je suis la meilleure combattante. J’ai l’impression d’être 2-0 contre elle car je ne pense pas avoir perdu chez les amateurs, mais je suppose que vous pouvez dire que nous sommes 1-1.

“Je sais que j’ai fait le plus de travail aujourd’hui et que je gagnais avec ces combinaisons. J’ai fait ce que je fais à l’entraînement et j’ai fait le travail.

“J’ai travaillé dur pendant très longtemps et personne ne m’a donné de crédit.”