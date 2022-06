Savannah Marshall contre Claressa Shields imminent, alors que Richard Riakporhe se rapproche du combat pour le titre mondial | Nouvelles de boxe

Les combattants britanniques Savannah Marshall et Richard Riakporhe sont sur le point d’obtenir des confrontations majeures pour le titre.

Marshall est en négociation pour un affrontement incontesté pour le titre des poids moyens avec sa grande rivale, la star américaine Claressa Shields.

Shields, double médaillée d’or olympique et championne professionnelle multi-poids, est l’une des meilleures combattantes du sport féminin. Mais elle n’a jamais combattu Marshall en tant que pro. Le Britannique, avec une victoire amateur en 2012 sur Shields, est le seul boxeur à avoir battu l’Américain. Les deux aimeraient renouveler les hostilités dans leur querelle de longue date.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Claressa Shields dit qu’elle est la “plus grande femme de tous les temps” et savoure une confrontation avec Savannah Marshall.



Le promoteur de BOXXER, Ben Shalom, est sur le point de finaliser le concours entre Marshall, le titlist WBO 160lb, et Shields, qui détient les ceintures IBF, WBA et WBC au poids, au Royaume-Uni le Sports du ciel.

“Ce n’est pas encore annoncé. Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passe avec ce combat, nous savons que ce sera au Royaume-Uni. Beaucoup de gens spéculent sur le moment”, a déclaré Shalom. Sky Sports Nouvelles.

“[There’ll be a] grande conférence de presse à Londres que j’attends avec impatience. Cela a été long à venir. Cela fait beaucoup plus longtemps pour Savannah et Claressa que pour moi. Ils ont attendu ça toute leur carrière. Les chiffres, l’anticipation pour cela, je pense que nous allons voir quelque chose que nous n’avons pas vu auparavant.”

Image:

Savannah Marshall a montré un pouvoir de KO pour défendre son titre contre Femke Hermans le plus récemment.





Après avoir démoli Fabio Turchi de manière si impressionnante plus tôt ce mois-ci, le cruiserweight londonien Richard Riakporhe avance vers un titre mondial lui-même abattu. Le promoteur Shalom envisage également un combat avec le détenteur de la ceinture WBC cruiserweight Ilunga Makabu pour Riakporhe plus tard cette année également.

“Étaient très proches [to a title fight]. Richard, c’était son rêve il y a 12 mois. Il est maintenant au bord du gouffre. Il se fiche de savoir lequel c’est. Je préfère la route WBC Makabu. Je pense que c’est parfait pour Richard”, a déclaré Shalom.

“Il [Riakporhe] regarde le rôle, il a l’air de pouvoir affronter n’importe qui et il a l’air de pouvoir assommer n’importe qui. J’espère qu’il se battra pour un titre mondial cette année.”