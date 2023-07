Savannah Marshall bat Franchon Crews-Dezurn pour devenir champion incontesté et mettre en place un match revanche potentiel de Claressa Shields | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall a repris sa place au sommet de la boxe féminine en battant Franchon Crews-Dezurn par décision majoritaire pour devenir championne du monde incontestée des super-moyens et ouvrir la porte à une revanche potentielle avec Claressa Shields, qui a regardé du ring à Manchester .

Marshall a manœuvré et surclassé son adversaire américaine dans une bataille acharnée, exténuante et, parfois, désordonnée alors qu’elle se battait pour la première fois depuis qu’elle avait subi sa première défaite professionnelle contre Shields lors du match de rancune historique d’octobre à l’O2.

The Silent Assassin a produit un rappel haussier de sa puissance de frappe, matraquant la championne avec des coups nets pour affirmer sa domination sur le chemin d’être déclarée gagnante 95-95, 99-92, 97-93 sur les cartes du juge et améliorant ainsi son record. à 13-1.

Crews-Dezurn, qui était hors du ring depuis la victoire d’avril dernier sur Elin Cederroos, glisse quant à lui à 8-2.

Marshall a été la première à frapper lorsqu’elle a serré une main droite clinique pour faire reculer la tête de Crews-Dezurn au premier tour, la réponse de l’Américaine se présentant sous la forme d’une gauche vive pour rougir le visage de sa rivale.

Avec son rebond de poids lourd et armée de cette main droite d’acier, Marshall a parcouru le champion à la recherche d’un champ de tir avant qu’un match de grappling ne fasse presque perdre l’équilibre à l’Américaine et ne s’envoie sur la toile.

Un droit en pronation de Marshall a eu Crews-Dezurn dans un autre moment d’inquiétude alors qu’elle recourait au corps à corps à l’intérieur.

Elle a ensuite recommencé à utiliser son corps et sa force physique dans le but d’épuiser Marshall, telle était l’intensité que la paire a finalement chuté au sol après avoir perdu l’équilibre, Marshall ayant failli sortir du ring dans le processus.

C’est devenu méchant et laid et un combat qui a vécu sur le bord, attendant son point de basculement.

Marshall a décidé qu’il était temps de se remettre au travail, poussant et envoyant un coup parfait pour lui redonner le contrôle de la distance.

Un corps à corps plus erratique enverrait Marshall au sol et Crews-Dezurn simultanément dans les cordes au début du quatrième, jusqu’à ce que Marshall reprenne à nouveau le contrôle avec une superbe main droite.

Elle a construit dans le cinquième, déchaînant une droite frissonnante pour accumuler la pression, suivie d’une autre droite sublime dans ce qui est devenu une ronde frénétique et frénétique.

Marshall a continué à percer les défenses du joueur de 36 ans au sixième, avant d’absorber une main gauche propre et de répondre de manière optimiste avec une combinaison gauche-droite à un visage non défendu.

Encore une fois, la paire s’est retrouvée en train de se balancer et en danger de chute, seulement pour que Marshall repousse le champion et pétille dans un crochet gauche impitoyable.

Marshall a semblé trouver encore plus de puissance et de précision au fur et à mesure que le combat se développait dans les derniers rounds, le coin de Crews-Dezurn la suppliant de revenir derrière le jab dans un effort tardif pour prendre le contrôle. En vain.

Un crochet droit ne ferait que faire plus de dégâts au visage de Crews-Dezurn, alors que Marshall a clôturé une performance impressionnante pour marquer son retour à l’action.

Toutes les routes semblent maintenant pointer vers une rencontre de retour passionnante avec le célèbre ennemi Shields.