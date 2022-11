Savannah Marshall appelle à une revanche de Claressa Shields après sa défaite dans l’un des plus grands combats de boxe féminine de tous les temps | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall cherche désespérément à revenir sur le ring avec Claressa Shields alors qu’elle tente de venger la seule perte de sa carrière professionnelle à ce jour.

Marshall et American Shields de Hartlepool ont participé peut-être au plus grand combat de boxe féminine de tous les temps en octobre, Shields sortant victorieuse à l’O2 Arena de Londres pour remporter toutes les ceintures majeures chez les poids moyens.

Malgré la défaite pour la première fois, Marshall a donné à la double championne olympique son test le plus difficile à ce jour et elle est optimiste quant à son triomphe si les deux se rencontrent à nouveau à l’avenir.

“C’était un combat serré. Beaucoup de ces rounds auraient pu aller dans les deux sens. Je sais qu’elle sait que c’était serré”, a déclaré Marshall. Sky Sports Nouvelles.

“L’accueil que nous avons eu, les chiffres d’audience étaient incroyables, et beaucoup de gens disent qu’ils veulent le revoir. J’adorerais tout recommencer.

“Il n’y a pas beaucoup de filles là-bas. Nous avons toutes les deux d’autres options, mais inévitablement, nos chemins se croiseront à nouveau car nous sommes les deux seules élites de poids moyen.

“Il y a pas mal de changements que je pourrais faire. Il y a des choses que je n’aurais peut-être pas dû faire aussi longtemps que je l’ai fait. Elle dirait probablement la même chose.

“Nous avons tous les deux partagé le ring en tant que pros. J’ai le meilleur Claressa Shields qui soit, il n’y en aura jamais, elle ne m’a pas fait de mal. Je sais qu’il n’y a aucun moyen qu’elle puisse me faire du mal.”

Sur la question de savoir si leur premier concours était le meilleur combat féminin de tous les temps, Marshall a affirmé: “Je pense que oui, mais j’en ai fait partie, donc je vais toujours le dire! Je suis sûr que certaines des autres filles ne seraient pas d’accord. “

Après avoir éliminé 10 adversaires lors de ses 12 victoires, certains pensent que les perspectives de Marshall pourraient être améliorées s’il y avait des rounds de trois minutes plutôt que les deux minutes traditionnelles utilisées dans la boxe féminine, sa puissance dévastatrice ayant plus de chances de se manifester.

Cependant, le joueur de 31 ans ne pense pas que les choses doivent nécessairement changer, arguant : “Deux minutes, c’est sympa pour les fans. Quand vous avez deux minutes, c’est non-stop.

“Je pense que les rondes de deux minutes ont aidé le sport. Pour les femmes, passer de 10 deux à 12 trois est un grand saut.”

La boxe féminine a atteint de nouveaux sommets en 2022, avec plus de deux millions de téléspectateurs à l’écoute de la carte historique entièrement féminine titrée par Shields et Marshall, ce qui en fait le plus grand public pour un événement sportif féminin en direct jamais diffusé sur Sky.

La double olympienne Marshall s’est réjouie de l’exposition accrue de la boxe féminine ces derniers temps, déclarant: “Le regarder en arrière, voir des photos de l’O2 rempli est incroyable. Voir que les femmes remplissent l’O2 Arena est génial.

“Le sport féminin a explosé. Les gens se présentent et achètent des billets. Les gens regardent la télévision. À l’époque, la boxe féminine était massive en Amérique, mais maintenant je pense qu’elle est prise en charge au Royaume-Uni.”

Sur la question de savoir si un match revanche avec Shields pourrait désormais remplir un stade au Royaume-Uni, elle a ajouté: “Ben Shalom parlait de St James ‘Park cet été. Pour moi, ça ne devient pas beaucoup plus gros que ça.”

Shields a une fois de plus réitéré sa conviction qu’elle est la plus grande combattante féminine de tous les temps – la GWOAT – après son impressionnante victoire sur Marshall.

Après avoir vengé la seule défaite de sa carrière de boxeuse amateur ou professionnelle avec cette victoire, la joueuse de 27 ans est devenue une championne incontestée dans trois catégories de poids en seulement 13 combats grâce à un record sans tache dans les rangs payés.

Ces réalisations suffisent à Marshall pour donner du crédit à sa grande rivale.

“Claressa est une combattante brillante. Ses distinctions parlent d’elles-mêmes et elle est très intelligente. Il y a eu quelques fois où je l’ai blessée. Tout tourne autour de ce coup et je n’ai pas réussi”, a-t-elle déclaré.

“Vous devez lui donner du crédit. Donnez du crédit là où le mérite est dû. Elle a toutes les distinctions, toutes les ceintures, elle est invaincue. Elle peut certainement s’appeler ainsi [the GWOAT].”