Savannah James porte une combinaison à motifs orange dans de nouvelles photos – Hollywood Life

Crédit image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Savane James, 36 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager de nouvelles photos d’elle magnifique dans une combinaison à motifs principalement orange. L’épouse de James Lebron semblait se préparer pour son prochain anniversaire dimanche, alors qu’elle posait en haut d’un escalier tout en tenant un sac à main assorti à sa tenue. Elle avait ses longs cheveux blonds ondulés et montrait un maquillage épique qui allait parfaitement avec son look.

« Vierge SZN 💛🧡8.27 », a écrit Savannah dans la légende des photos. En plus des clichés d’elle-même, la belle a inclus une photo d’un premier gâteau d’anniversaire en noir et blanc. La publication a suscité de nombreux compliments et/ou souhaits d’anniversaire de la part des abonnés.

Avant que Savannah n’épate avec ses dernières photos, elle a fait la une des journaux en mai, lorsqu’elle a foulé le tapis rouge avec LeBron lors de la première de Étoiles filantes à Los Angeles, Californie. Elle était incroyable dans un costume noir transparent composé de fleurs en tissu noir. Elle l’a associé à des talons noirs et avait les cheveux jusqu’aux épaules détachés. LeBron était également beau dans un costume entièrement blanc et des baskets.

La robe que Savannah portait aux ESPY 2023 en juillet a également été un grand succès. La belle portait une robe transparente à manches longues avec des paillettes marron, violettes et noires partout. Elle a ajouté un maquillage assorti comprenant un fard à paupières violet et a partagé des photos de ce look mémorable tandis que son équipe de maquillage, qu’elle qualifiait de «l’équipe glamour la plus élitiste», exerçait sa magie sur elle.

Lorsque Savannah ne fait pas la une des journaux pour son joli style, elle le fait pour sa vie de famille. Le fils aîné de la mère aimante, Bronny James, 18 ans, était dans l’actualité vendredi, lorsque la cause de son récent arrêt cardiaque, qui l’a laissé hospitalisé le mois dernier, a été révélée. « Il s’agit d’une malformation cardiaque congénitale significative sur le plan anatomique et fonctionnel qui peut et sera traitée », lit-on dans un communiqué publié par le représentant de la famille.

La déclaration mentionne également le moment où Bronny devrait revenir sur le terrain de basket. « Nous sommes très confiants dans le rétablissement complet de Bronny et son retour au basket-ball dans un avenir très proche », poursuit le communiqué. « Nous continuerons à fournir des mises à jour aux médias et réitérerons respectueusement la demande de confidentialité de la famille. »