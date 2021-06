Savannah Guthrie sur les plans pour une «belle» cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques

Savannah Guthrie s’entraîne dur pour accueillir sa première cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Tokyo.

« J’essaie de me préparer pour les Jeux olympiques comme une athlète », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une avant-première sur NBC mercredi, un mois avant la cérémonie d’ouverture du 23 juillet. « Il y a 206 pays représentés, donc il y a beaucoup de faits à mémoriser. »

Enceinte en 2016, elle s’est retirée des Jeux de Rio en raison des inquiétudes suscitées par le virus Zika. Mais maintenant, Guthrie, 49 ans, se prépare pour le spectacle, même si de nombreuses personnes au Japon s’opposent aux jeux, invoquant des problèmes de santé à la suite de la pandémie.

« Cela va être mouvementé et je pense vraiment que ça va être significatif, le monde se rassemble » dans un concours rempli d' »espoir » et de « guérison », a-t-elle déclaré.

Dois savoir:Quand commencent les JO 2021 ? Quels nouveaux événements y aura-t-il à Tokyo ? Voici ce que vous devez savoir sur les Jeux olympiques d’été

« Les gens veulent se sentir bien et ils veulent s’enraciner pour l’équipe à domicile et ils veulent être inspirés et ils veulent regarder ce moment où la vie de quelqu’un change sous vos yeux. Donc je suis excité, et je pense que les gens vont vraiment attraper la fièvre. Nous avons tous regardé de façon excessive, mais à ce stade, combien d’émissions policières pouvez-vous regarder ? « Tiger King » est génial, mais ce sont les Jeux olympiques. Je pense que les gens vont vraiment vouloir voir quelque chose de spécial . »

Suite:La couverture des Jeux olympiques de NBC comprend des événements de renom sur le service de streaming Peacock

En raison du décalage horaire de 13 heures entre New York et Tokyo, les cérémonies d’ouverture seront diffusées en direct pendant le créneau horaire normal de l’émission « Today » de 7 h à 9 h dans le fuseau horaire de l’Est. NBC rediffusera ensuite la cérémonie dans une version plus « emballée, condensée et polie » pour les heures de grande écoute, a déclaré Guthrie, « afin que les gens aient la possibilité de la regarder en direct le matin ou de commander une pizza et de la regarder vendredi soir ».

Pendant les deux semaines de compétition, « Aujourd’hui » sera diffusé depuis Tokyo en soirée, heure locale. (Est-ce que ça le dérange ? « Demandez-moi fin juillet », a-t-elle dit à USA TODAY dans une interview.)

Hormis l’habituel défilé des nations, à quoi ressemblera la cérémonie d’ouverture ? Si elle le sait, Guthrie, qui animera avec Mike Tirico de NBC Sports, ne le dit pas.

« Nous avons eu des réunions, mais il s’agissait surtout de généralités », dit-elle dans l’interview. « Il n’a pas été question de ce que Tokyo va présenter, et même quand ils le font (en discuter), je On me dit que j’ai juré de garder le secret. Nous espérons qu’il y aura toujours cette énergie et cette excitation, mais bien sûr, ce sera différent, tout comme tout a changé après la pandémie. Mais ils prévoient toujours de monter un très grand, beau et patriotique spectacle. Et qu’il y ait des gens dans les gradins ou non (les responsables du CIO disent que certains spectateurs japonais seront autorisés), nous espérons simplement que ce que nous diffuserons sera vraiment excitant pour les gens et les mettra dans le bon espace pour que les matchs commencent. »

Pour se préparer, elle dit qu’elle a revu les enregistrements de la cérémonie d’ouverture du Brésil – « ça fait partie de mes études, pour regarder en arrière » – et se souvient que cet événement avait « une telle atmosphère de fête, et c’était si proche et la foule faisait presque partie du spectacle au Brésil, par nature. »

Tokyo sera naturellement différent, non seulement en raison de problèmes de santé persistants, mais « parce que c’est un pays différent; c’est une culture différente, nous devrons donc attendre et voir. Je n’ai pas une grande idée de ce qu’ils prévoient ou comment ces plans ont pu évoluer depuis que nous sommes proches. Mais généralement, le spectacle de la cérémonie d’ouverture est en quelque sorte autonome, et c’est si beau et c’est si épique et si coloré que je pense que nous allons avoir un grand spectacle, peu importe quelle. »