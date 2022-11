Savannah et Lindsie Chrisley réagissent après la condamnation de leurs parents – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Nina Prommer/EPA/Shutterstock

Les membres de la famille de Todd et Julie Chrisley reprennent leur souffle collectif après que de superbes peines de prison de 12 et 7 ans ont été prononcées contre les stars de la télé-réalité le lundi 21 novembre. Savane Chrisley25 et Lindsie Chrisley, 33 ans, tous deux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des pensées énigmatiques au milieu des phrases explosives qui mettront leurs parents derrière les barreaux. Savannah a partagé des histoires sur Instagram le même jour pour partager une citation: “Noé n’a pas arrêté de construire l’arche pour s’expliquer à tous ceux qui doutaient de lui et le détestaient. Continuez à construire votre arche. La pluie parlera.

Pendant ce temps, Lindsie a également profité des histoires d’IG lundi pour partager une vidéo de deux copines assises sur un lit. “Les meilleures copines, se présentent dans les mauvais moments avec des câlins et du champagne”, a-t-elle légendé le clip. Bruno Mars‘ “Count On Me” a joué de manière révélatrice en arrière-plan.

Julie et Todd sont parents de trois enfants ensemble – Savannah, Chasse, 26, et Grayson, 16. Todd a aussi sa fille Lindsie et son fils Kyle, 31 ans, d’un précédent mariage, tandis que le couple est également tuteur légal de la fille de 10 ans de Kyle Chloe. Le drame entourant la famille s’est intensifié lorsque la nouvelle a éclaté que Grayson avait été hospitalisé après un accident de voiture le week-end précédant les condamnations.

Par TMZ, Todd, 53 ans, a été condamné à 12 ans de prison pour ses accusations de fraude fiscale, et Julie, 49 ans, a été condamnée à 7 ans. Les deux conjoints ont également reçu 16 mois de probation après leur incarcération. La décision choquante est intervenue près de cinq mois après la Chrisley sait mieux les chefs de famille ont été reconnus coupables de toutes les accusations en juin 2022.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis, de fraude bancaire et de fraude fiscale, tandis que Julie a été reconnue coupable de fraude fiscale, de fraude électronique, de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue de frauder les États-Unis. États. Le célèbre duo risque jusqu’à trois décennies de prison pour les crimes présumés, mais selon ABC Nouvelles, les procureurs avaient recommandé 22 ans pour Todd et 12,5 pour Julie. Leurs avocats avaient suggéré que Todd soit condamné à neuf ans de prison ou moins, Julie obtenant simplement une probation.

Un initié a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Todd et Julie redoutaient la condamnation alors qu’elle se profilait avant les vacances. “Todd et Julie sont extrêmement émotifs et nerveux en ce moment parce qu’ils ne savent pas quel sera leur sort”, ont-ils déclaré à HL pour un rapport du 18 novembre. “Toute la famille est sur les nerfs, et ils prient pour que, depuis Nanny Fay souffre d’un cancer de la vessie et qu’ils doivent s’occuper de Chloé et Grayson, leur peine ne sera pas sévère.

La source a également noté que la condamnation pourrait profondément affecter leurs prochains projets de Thanksgiving. “Cela pourrait être soit une merveilleuse période des fêtes comme [they] toujours, ou ce pourrait être l’une des vacances les plus difficiles qu’ils aient jamais eues », a déclaré la source. “Toute cette expérience les a unis, et ils se sont tous appuyés les uns sur les autres pour un soutien émotionnel.”