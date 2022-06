NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Savannah Chrisley s’exprime.

Jeudi, Chrisley est allé sur Instagram pour soutenir publiquement les parents Todd et Julie Chrisley, qui ont été reconnus coupables de fraude bancaire et fiscale au début du mois.

La star de « Growing up Chrisley » a demandé à ses abonnés de « s’il vous plaît soyez gentils » avant de se lancer dans sa longue légende Instagram.

« Je continuerai à soutenir ma famille et à me battre pour la justice. Justice pour nous-mêmes et pour les autres que le système a échoué. (Il n’y a que peu de choses sur lesquelles je peux commenter légalement en ce moment.) », a-t-elle écrit à côté d’images d’elle. Parents.

« Récemment, je me suis senti abandonné par Dieu, que mes prières incessantes n’ont pas été entendues. Mais je crois qu’il utilisera toutes les difficultés et adversités que nous traversons pour nous renforcer et nous préparer à un objectif encore plus grand.

« Alors je continuerai à croire en notre Seigneur et Sauveur… Je prie pour la force, l’espoir et l’amour. Merci à tous ceux qui continuent à se tenir à nos côtés. Ce combat n’est pas terminé. »

La jeune femme de 24 ans a couronné sa légende en partageant avec ses 2,5 millions de followers qu’elle « réussira ».

« Maintenant, retournons au travail », a-t-elle écrit. « Il est maintenant temps pour moi de briser le plafond de verre – peu importe ce qui m’arrive, je réussirai. »

Le message de Savannah comprenait également une citation inspirante de Zanna Keithley qui mettait l’accent sur la pensée positive, la confiance et la foi.

Le 7 juin, les parents de Savannah ont été reconnus coupables de fraude bancaire et d’évasion fiscale devant un tribunal d’Atlanta.

Le couple a été initialement inculpé en août 2019, et un nouvel acte d’accusation a été déposé en février. Le couple a fait face à 12 chefs d’accusation de fraude bancaire et électronique, d’évasion fiscale et de complot sur une période de neuf ans.

Ils ont nié toutes les accusations.

« Les Chrisley sont dévastés et déçus du verdict ; cependant, ils poursuivront activement un appel », a déclaré l’avocat de Julie, Steve Friedberg, à Fox News Digital mercredi. « Ils sont reconnaissants pour tout l’amour et le soutien qu’ils ont reçus de leur famille, de leurs amis et de leurs fans.

« Ils restent forts dans leur foi et sont profondément préoccupés par le bien-être de leurs enfants ainsi que de la mère de Todd, Elizabeth Faye Chrisley. Ils sont déterminés à poursuivre le ‘combat’ jusqu’à ce que la justice l’emporte et qu’ils soient exonérés. »

Julie et Todd ont trois enfants : Grayson, 16 ans ; Savane, 24 ans ; et Chase, 26 ans. Todd a également un fils de son premier mariage, Kyle, 30 ans, et sa fille Lindsie, 32 ans. Julie a légalement adopté Lindsie il y a des années.

De plus, Todd et Julie ont la garde de la fille de Kyle, Chloé, qui apparaît dans l’émission de téléréalité.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

