Savannah Chrisley parle des peines de prison de ses parents et de la mort de son ex – Hollywood Life

Lors de l’épisode du 9 octobre de Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde, Savane Chrisley a décidé de se retirer volontairement du cours. Savannah, 26 ans, a actuellement la garde de son jeune frère Grayson Chrisley et nièce Chloé Chrisley tandis que ses parents, Todd et Julie Chrisleypurgent leur peine de prison. HollywoodVie a parlé exclusivement avec Savannah de la façon dont ses parents se comportent derrière les barreaux.

« Alors maman et papa, évidemment, dans les circonstances, vous ne pouvez que très bien vous en sortir. C’est un défi », a déclaré Savannah. « C’est difficile pour leur fille d’être assise et de regarder tout cela, de voir comment ils sont traités et ce qui se passe. Il est également triste de voir à quel point notre société a en quelque sorte tourné le dos aux gens dans leur ensemble, et nous sommes si prompts à rejeter les gens.

Elle a poursuivi : « C’est comme si, oh, tu es en prison, donc tu n’as aucun droit ou nous ne nous soucions pas de toi, bonne chance. Ce n’est pas la bonne façon de procéder. D’un côté, nous nous acceptons très bien les uns les autres, et de l’autre, nous sommes si prompts à rejeter les gens. C’est quelque chose pour lequel j’ai vraiment essayé d’utiliser ma plateforme, de faire une différence et de prendre ce qui nous arrive et, d’une certaine manière, de le faire exploser. Malheureusement, il faut quelqu’un qui a une audience et une voix pour essayer de mettre en œuvre le changement. C’est donc tout simplement en haut de ma liste. J’ai pu canaliser ma colère de manière plus productive et essayer de mettre en œuvre des changements là où ils sont nécessaires.

En septembre 2023, Savannah a été confrontée à encore plus d’adversité. Son ex-fiancé, Nicolas Kerdilesdécédé tragiquement dans un accident de moto à l’âge de 29 ans. Chrisley sait mieux La star a réfléchi à son année difficile et à la façon dont elle s’en sort.

« Heureusement, j’ai toujours mieux fonctionné dans des environnements à haute intensité. Je peux gérer beaucoup de choses, mais il y a des jours où ça devient difficile », a déclaré Savannah. HollywoodVie. « Et c’est comme, d’accord, est-ce que je vais un jour faire une pause ? On dirait que les coups s’enchaînent. Mais heureusement, je me suis entouré d’amis formidables qui ont été là pour moi et qui m’ont aidé avec Chloé et Grayson. C’est ça la vie, tu sais ? Les gens disent famille, famille, famille, mais la famille ne doit pas nécessairement être simplement une famille. Il n’est pas nécessaire que ce soit du sang. La famille peut l’être une fois que vous y êtes parvenu, et les amis dont je me suis entouré ont complètement changé la donne.

L’agent immobilier a également révélé qu’elle commençait à « réaliser l’importance de faire les choses pour moi-même et à quel point j’en ai désespérément besoin parce que je ne peux pas me présenter aux enfants de la meilleure façon possible si je ne remplis pas ma tasse. aussi. Je commence à abandonner une partie de cette culpabilité, du genre, d’accord, je faisais quelque chose un week-end par mois. Je dois réaliser que j’y ai droit. Avec tout ce qui se passe, je dois prendre du temps pour moi.

Todd et Julie, qui sont en prison après avoir été reconnus coupables dans une affaire de fraude fiscale, ont récemment vu leurs peines réduites à 10 et 5 ans respectivement. En attendant de retrouver ses parents, Savannah garde la tête haute.

«Je viens de réaliser que la vie est si courte, alors passez-la avec les gens que vous aimez, traitez bien les gens, et j’essaie d’y parvenir. C’est difficile parce qu’il y a des gens qui m’ont vraiment énervé, mais je fais de mon mieux pour être la plus grande personne et continuer à avancer », a-t-elle déclaré. Forces spéciales : l’épreuve la plus difficile au monde diffusé le lundi à 21h sur FOX.