Savannah Chrisley dit que le mariage lui fait plus peur que d’avoir des enfants

Savannah Chrisley devient franc sur le mariage et la parentalité.

La star de « Chrisley Knows Best » a déclaré mercredi à la chanteuse Lindsay Ell sur son podcast « Unlocked » qu’elle a l’impression que le fait d’avoir des enfants oblige une personne à être responsable, le mariage implique de « donner une partie de vous-même » pour que vous puissiez vous blesser.

« Je ne sais pas si c’est peut-être – et ça va sonner si mal – mais je pense que peut-être parce que les enfants, vous contrôlez, vous savez, donc si je devais avoir un enfant, c’est ma responsabilité de prendre soin Et je m’assure qu’ils se rendent du point A au point B, toutes ces choses », a-t-elle expliqué.

« Mais avec le mariage, c’est un peu comme si vous cédiez une partie de vous-même à quelqu’un, donc il a la capacité de vous blesser. C’est une chose étrange que j’essaie toujours de comprendre dans mon esprit. »

Le joueur de 25 ans a ajouté que venir du Sud ajoutait une certaine pression sociétale.

« C’est tellement difficile parce que, dans le Sud aussi, vous vivez cela comme: » Vous devriez être marié. Vous devriez avoir des enfants « », a-t-elle déclaré. « Et je dis que les pensées du mariage me font plus peur que les enfants. »

Après qu’Ell ait dit qu’elle croyait que si « vous choisissez la bonne personne », cela ne devrait pas être le cas, Chrisley a convenu qu’il était important de trouver un partenaire « avec qui vous pouvez grandir ».

Elle a ajouté qu’elle était « coupable » d’avoir noué des relations dans l’espoir que son partenaire devienne une meilleure version d’elle-même.

« Ils ne. »

La star de télé-réalité a dit qu’elle avait des amies qui étaient tombées enceintes et n’étaient pas prêtes, « mais c’est aussi, es-tu vraiment prête ? »

« C’est une de ces choses comme vous le faites, et vous apprenez au fur et à mesure, et vous n’êtes jamais vraiment prêt », a-t-elle déclaré.

À un plus jeune âge, dit-elle, elle ne pourrait jamais comprendre pourquoi certaines personnes ne voudraient pas d’enfants, « mais en tant qu’adulte, je suis comme, j’ai tellement de respect pour les gens qui peuvent dire, ‘Vous savez quoi? J’adore les enfants , je n’en veux pas.’ Parce qu’il faut beaucoup pour élever un enfant. Il faut beaucoup d’amour. »

Elle a ajouté qu’elle apprécie de nos jours qu’il soit plus « normal » de « faire ce qui fonctionne pour vous ».

« Il n’y a pas cette horloge. Je n’ai pas à faire ce que tout le monde veut que je fasse », a-t-elle noté.

Elle a ajouté que sa grand-mère de Caroline du Sud, âgée de 78 ans, lui disait toujours : « OK, tu dois être mariée, tu dois avoir des enfants, tu dois… » Et je me dis : « Je ne viens pas de à l’époque où vous aviez déjà deux, trois enfants au moment où vous aviez mon âge. C’est normal que je ne le fasse pas de cette façon.

La jeune femme de 25 ans est devenue la tutrice de son frère Grayson, 17 ans, et de sa nièce Chloé, 10 ans, après que ses parents Todd et Julie Chrisley ont été condamnés respectivement à 12 et 7 ans de prison pour fraude et évasion fiscale l’année dernière.