Savannah Chrisley dit que Grayson Chrisley est battu après un accident de voiture – Hollywood Life

Crédit d’image : Flightrisk / BACKGRID

Grayson Chrisley n’est pas à son meilleur suite à un accident de voiture traumatisant qui l’a obligé à être hospitalisé au début du mois. Selon sa grande sœur Savane Chrisley, 25 ans, le jeune de 16 ans est “passé à tabac” après la collision du samedi 12 novembre. “Il va bien”, a déclaré Savannah, 25 ans, lors de l’épisode d’elle du mardi 29 novembre Débloqué podcast. « Il est battu, mais il va bien. Cela aurait pu être pire, alors remerciez le bon Dieu ci-dessus. La mère de Savannah Julie Chrisley convenu pendant le podcast que cela aurait pu être “bien pire” pour l’adolescent.

Selon Page 6alors que l’épisode a été diffusé mardi, il a en fait été enregistré avant que la famille Chrisley ne reçoive la nouvelle explosive de longues peines de prison pour les chefs de famille Todd53 ans, et Julie, 49 ans. Chrisley sait mieux les stars ont été condamnées à 12 et 7 ans, respectivement, pour évasion fiscale et fraude bancaire, le 21 novembre. Ils avaient déjà été reconnus coupables de toutes les charges en juin.

Savannah a poursuivi en expliquant que lorsque Grayson lui a parlé de l’épave pour la première fois, elle pensait que ce n’était pas grave. “Quand il m’a dit, il était comme, ‘J’ai frappé le dos de quelqu’un'”, a déclaré Savannah, ajoutant que l’adolescent “avait fait sonner comme une cintreuse d’aile.” Mais lorsqu’elle a examiné le Ford F-150 impliqué, elle a dit qu’il était “totalisé” et a noté que tous les airbags avaient été déployés. “C’était mauvais”, a révélé l’animateur du podcast. “Quand je suis arrivé et que je l’ai vu, mon cœur a littéralement coulé.”

Savannah a déclaré que son frère avait été le premier à soulever l’évidence à la suite de l’accident. “Avec tous les trucs juridiques que vous avez passés, Grayson, la première chose qu’il a dite a été:” C’était la dernière chose dont tout le monde avait besoin “”, a déclaré Savannah. Elle a également affirmé que son père Todd avait réagi en tant que père aimant en disant: “‘Tu es en vie, et tu es en sécurité, et tu vas bien.'”

Grayson a été transporté dans un hôpital local de Nashville après avoir apparemment terminé l’arrière d’un camion Dodge rouge, les dommages résultant laissant l’avant du Ford F-150 complètement brisé et le pare-chocs suspendu, selon un rapport de police de Nashville obtenu par HollywoodLa Vie.

Le bouleversement de l’accident semble n’avoir fait qu’aggraver le drame entourant la célèbre famille, qui a été dévastée par la nouvelle des peines sévères des parents Chrisley. “Toute la famille était sous le choc, et ils le sont toujours”, a déclaré un initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT suite aux condamnations. “Quand ils ont appris la phrase pour la première fois, ils étaient tous hystériques et il y avait beaucoup de pleurs de tout le monde. Personne ne pouvait croire que c’était le résultat.