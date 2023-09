Savannah Chrisley brise le silence sur la mort de l’ex Nic Kerdiles – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Savane Chrisley26 ans, a rompu le silence sur son ex-fiancé Nicolas Kerdiles‘ mort choquante suite à un accident de moto le samedi 23 septembre. Chrisley sait mieux La star a profité de ses histoires Instagram pour partager un message.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui », a écrit Savannah sur une photo d’elle et Nic se tenant la main et souriant sur une plage. «Tu me manques et je t’aime… Je garderai pour toujours notre dernier message de ‘Je t’aime’. S’il vous plaît, envoyez-moi un signe indiquant que vous allez bien. Peut-être que ce sera [through] une crêpe jambon-fromage… ou des pâtes à la sauce blanche… ou peut-être même votre gâteau aux carottes préféré.

Elle a conclu sa note en écrivant : « Nous avons beaucoup aimé… et j’ai hâte de faire du vélo le long des plages paradisiaques avec vous un jour. »

Le message de Savannah arrive quelques heures après que la nouvelle de la mort de Nic, 29 ans, ait été rapportée pour la première fois par TMZ. L’accident de l’ancien joueur de la LNH s’est produit dans un quartier résidentiel de Nashville, Tennessee, tôt le matin du 23 septembre, a rapporté le média. Sa moto a apparemment heurté le côté conducteur d’une BMW et cela lui a causé des blessures suffisamment graves pour qu’il décède peu de temps après dans un hôpital voisin.

Quelques heures seulement avant l’accident signalé par Nic, il a profité de son histoire Instagram pour partager une photo de lui sur le vélo indien. « Cavalier de nuit », a-t-il légendé. Le 1er septembre, il a également partagé un message doux et touchant contenant des photos de lui avec sa famille et une légende affectueuse pleine de gratitude.

« Rentrer à la maison le week-end dernier et voir ma famille était quelque chose dont j’avais plus besoin que je ne le pensais », a-t-il écrit. « Le temps dans cette vie passe de plus en plus vite chaque jour. Je ne prendrai plus jamais ces jours avec eux pour acquis et mon conseil est le même pour tout le monde. L’amour est inconditionnel et il est rare de le trouver dans ce monde. Je suis tellement reconnaissante d’avoir des parents, des frères et sœurs, des nièces et des neveux qui m’aiment comme ils le font.

Avant la mort prématurée de Nic, lui et Savannah ont commencé à sortir ensemble en 2017, et il est même apparu dans l’émission de téléréalité de sa famille, Chrisley sait mieux. Ils ont ensuite été fiancés de 2018 à 2020, date à laquelle elle a décidé de mettre fin à la romance. «Quand nous nous sommes fiancés, j’ai l’impression que c’était pour de mauvaises raisons. Quand il a proposé, je savais que cela n’aurait pas dû arriver », a-t-elle déclaré à l’époque, selon TMZ. « C’était filmé, c’était à la télé. Sa famille était là, ma famille était là. Ce n’était pas comme ça que je voudrais que ça se passe, jamais.