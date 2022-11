Savannah Chrisley a la garde de son frère et de sa nièce pour les peines de ses parents – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Savane Chrisley a révélé qu’elle obtiendrait la garde de son frère de 16 ans Grayson et sa nièce de 10 ans Chloe quand ses parents, Todd Chrisley et Julie Chrisley, se rendront en prison en janvier pour leur affaire de fraude et d’évasion fiscales. Le jeune de 25 ans Chrisley sait mieux star a laissé tomber les informations sur le Débloqué podcast le 21 novembre quelques heures avant la condamnation à la prison de ses parents. Elle l’appelait un moment “vraiment douloureux” pour elle et sa famille.

Suite Nouvelles des célébrités

« Je peux rentrer à la maison sans mes deux parents. C’est ce qu’il y a de chances », a-t-elle déclaré sans ambages sur le podcast, ajoutant qu’elle n’a jamais été loin de sa famille en vacances. “Je rentre à la maison mardi, et j’ai la garde d’un garçon de 16 ans et d’un garçon de 10 ans, et nous passons notre premier Thanksgiving pas en famille.” Quelques heures plus tard, il a été révélé que Todd, 53 ans, et Julie, 49 ans, purgeraient respectivement 12 et 7 ans de prison. Ils auront un dernier Thanksgiving et Noël avec leur couvée animée, car leur date de rapport est le 15 janvier 2023.

Savannah a déclaré que la partie la plus compliquée de sa «nouvelle normalité» était de trouver comment élever des enfants tout en les aidant à traverser la situation malheureuse. “[I”m] essayer de comprendre comment vous enseignez à deux enfants plus jeunes qui ne sont pas encore complètement développés et… faites-leur comprendre les circonstances », a-t-elle expliqué. Alors que Grayson est le plus jeune frère de Savannah, Chloé est la fille de son frère, Kyleet son ex-femme, Thérèse Terry.

Les 19 ans de prison combinés sont survenus environ cinq mois après que les stars de la télé-réalité et les joueurs de haut niveau ont été reconnus coupables de fraude bancaire et d’évasion fiscale. Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis, de fraude bancaire et de fraude fiscale. Pendant ce temps, sa femme de 26 ans a été reconnue coupable de fraude fiscale, de fraude électronique, de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue de frauder les États-Unis. Le couple a gagné son argent en obtenant 36 millions de dollars de prêts auprès des banques locales d’Atlanta, en Géorgie, et en éludant leurs impôts à partir de 2008. Ils ont ensuite utilisé des prêts frauduleux pour rembourser leurs prêts initiaux. Lorsque l’argent s’est tari, ils ont déposé le bilan.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Avant leur condamnation, une source proche de Todd et Julie a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le couple était « nerveux » et « émotif » quant à leur avenir. “Todd et Julie sont extrêmement émotifs et nerveux en ce moment car ils ne savent pas quel sera leur sort”, ont-ils expliqué. “Toute la famille est sur les nerfs, et ils prient pour que, depuis [Todd’s mother] Nounou Faye souffre d’un cancer de la vessie et qu’ils doivent s’occuper de Chloé et Grayson, leur peine ne sera pas sévère.

Suite à la condamnation de Todd et Julie, Date limite rapporté que Chrisley sait mieux et ses retombées Grandir Chrisleyqui met en vedette Savannah et son frère Châte26 ans, ont été licenciés.