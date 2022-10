Savannah Cat établit le record du monde Guinness pour être le plus grand et se fait prendre pour une panthère

Un chat de la race Savannah qui porte le nom de Fenrir Antares Powers a été officiellement reconnu comme le chat domestique vivant le plus grand au monde par le Livre Guinness des records du monde. Le félin vit avec le Dr William John Powers à Farmington Hills, Michigan, États-Unis. Il mesurait un étonnant 47,83 cm (18,83 pouces) le 29 janvier 2021. Selon le site officiel du Livre Guinness des records du monde, Fenrir tire sa stature record de la race de chat F2 Savannah qui est reconnue par l’International Cat Association.

Cette race est en fait un croisement entre un chat domestique et un serval, qui est un chat sauvage africain de taille moyenne et à grandes oreilles. De plus, le grand-père de Fenrir était un grand serval sauvage nommé Kongo.

“Bien qu’il soit un descendant d’un félin sauvage, Fenrir est exceptionnellement grand pour sa race, mesurant un pouce de plus que les chats Savannah de taille moyenne, qui mesurent généralement entre 14 et 17 pouces de hauteur”, lit-on sur le site Web.

Le Dr William a possédé plusieurs félins et il a adopté Fenrir alors qu’il n’avait que 12 semaines. En s’adressant au Guiness Book of World Records, il a déclaré: “Parfois, les gens le voient et pensent qu’il est une petite panthère, un puma ou un ocelot.”

Il travaille comme médecin et spécialiste du VIH.

Le frère de Fenrir, Arcturus, avait remporté le même honneur. Il a été officiellement mesuré à 19,05 pouces en 2016. Cependant, le félin détenteur du record a été tué dans l’incendie d’une maison, a révélé le Dr William. Le défunt chat est toujours reconnu comme le chat domestique le plus grand de l’histoire.

“Pour quelqu’un de si obsédé par ses chats, avoir non pas un, pas deux, mais quatre animaux détenteurs du titre Guinness World Records dans une vie est un peu surréaliste, n’est-ce pas”, a déclaré le Dr William aux responsables de Guinness.

