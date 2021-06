Savanna Darnell de Love Island semble méconnaissable au milieu d’une transformation capillaire spectaculaire

Savanna Darnell de LOVE Island avait l’air méconnaissable au milieu de sa transformation capillaire spectaculaire.

La star de télé-réalité est apparue dans la quatrième série de l’émission de rencontres ITV2 en 2018 avec une chevelure blonde.

4 Savanna a fait ses débuts avec ses nouveaux cheveux ce matin Crédit : ITV

Mais Savanna a rasé ses cheveux pour collecter des fonds pour la fondation Make A Wish après avoir quitté la villa.

Maintenant, les fans ont été choqués lorsqu’elle est apparue dans This Morning aux côtés d’Alison Hammond et de Dermot O’Leary vendredi avec une coiffure complètement différente.

Elle a parlé dans l’émission de vivre à New York et de surprendre sa famille avec un retour au Royaume-Uni, tout en arborant des tresses brunes.

Savanna a filmé les retrouvailles pour une vidéo sur sa chaîne YouTube.

4 C’était complètement différent de ses mèches blondes Crédit : ITV

Alison et Dermot ont montré le clip – qui voit sa famille sauter de haut en bas d’excitation – dans le cadre de leur segment Friday Feel Good.

En août 2018, Savanna a coupé ses mèches blondes pour collecter des fonds pour la fondation Make A wish.

L’association exauce les souhaits des enfants gravement et en phase terminale.

La star, qui a rejoint Love Island dans la villa Casa Amor, a pleuré alors que ses mèches blondes étaient rasées.

4 La star s’est relookée après avoir tout rasé Crédit : iNSTAGRAM/Savanna Darnell

Le danseur et chanteur a créé une page JustGiving pour aider à collecter des fonds pour la fondation Make A Wish.

Elle a écrit sur la page : « Je me suis assise un jour avec ma mère et je lui ai dit : ‘Je veux me raser les cheveux’.

« C’est arrivé à un point où j’ai tellement abîmé mes cheveux au fil des ans que je pourrais aussi bien les raser.

« Je devenais vraiment déprimée par l’apparence de mes cheveux, à l’âge de 21 ans, cela a commencé à changer et cela me déprimait et RIEN n’arrangeait les choses, chaque fois que je me regardais dans le miroir, cela m’ennuyait.

« Alors, quelle meilleure façon de commencer une toute nouvelle vie et de tout faire pour la charité ! »

4 Savanna après s’être rasé la tête Crédit : YouTube

Révélant pourquoi elle a choisi l’association caritative, elle a ajouté: « J’ai décidé que Make A Wish serait l’association car Make-A-Wish exauce des vœux magiques pour enrichir la vie des enfants et des jeunes aux prises avec des conditions de vie mettant leur vie en danger.

« Exaucer leur vœu donne aux enfants gravement malades de l’espoir pour l’avenir, la force de faire face et la résilience pour lutter contre leur maladie.

« On leur donne du temps de qualité loin des réalités quotidiennes de la vie avec leur condition et on leur donne la chance de créer des souvenirs magiques qu’ils pourront chérir pour toujours – quel que soit leur avenir.

« Nous voulons transformer la vie de 1 000 enfants cette année en exauçant leur One True Wish.

« Je ne pourrais jamais imaginer à quoi cela doit ressembler, cela me brise sérieusement le cœur.

« Alors voilà, je me rase les cheveux, alors j’apprécierais un petit don de TOUT LE MONDE disposé à faire un don. Je l’apprécierais TELLEMENT. »