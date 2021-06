Savais-tu? Les microbes vivant à l’intérieur des huîtres affectent leur santé et aident à détecter les infections

Les huîtres ne sont pas seulement au menu des fruits de mer des humains, mais elles aident également à protéger les environnements côtiers. Pour comprendre la santé de ces minuscules animaux marins, ce qui est important pour l’homme pour de nombreuses raisons, les scientifiques ont découvert la fonction des micro-organismes qui vivent à l’intérieur du corps des huîtres. Il s’agit de la première étape des scientifiques vers la compréhension du microbiome des huîtres, les microbes vivant sur et à l’intérieur du corps des huîtres. Cette découverte aide les scientifiques à mieux comprendre la santé des huîtres et leur écosystème.

Des scientifiques de l’Université de Rhode Island ont prélevé des microbes de l’estomac, des branchies, de la coquille interne et d’autres parties du corps des huîtres et ont extrait leur ADN. Puis ils ont reconstitué les séquences génétiques des micro-organismes les plus abondants pour étudier leurs propriétés et le rôle qu’ils jouaient dans la santé de l’huître dans laquelle ils vivaient.

« Chez l’homme, nous savons que les microbes qui vivent dans l’intestin par rapport à la peau sont très différents. Mais nous ne connaissions pas la compartimentation de certains microbes dans certains tissus d’huîtres », a déclaré Zachary Pimentel, l’un des scientifiques travaillant sur la recherche, dans un communiqué de presse par l’Université de Rhode Island.

La compartimentation signifie que si des microbes spécifiques à un organe des huîtres se retrouvent abondants dans une autre partie de son corps, cela pourrait être un indicateur d’infection dans l’organisme. Sa présence dans d’autres tissus signifie que le système immunitaire de l’huître est devenu voyou à cause de l’infection. L’étude a été publiée dans Computational Biology le 12 mai.

Le dernier recherche aidera les installations aquacoles, des lieux où les animaux aquatiques sont élevés pour leur alimentation, non seulement dans l’identification des huîtres saines et malsaines, mais aussi dans la gestion d’écosystèmes sains pour elles. Les récifs d’huîtres, longues chaînes d’huîtres, jouent également un rôle important dans le maintien d’environnements côtiers sains en réduisant l’effet des vagues érosives et en favorisant la croissance des marais côtiers. Ainsi, la recherche peut également contribuer à une meilleure gestion côtière en aidant à comprendre la qualité des récifs côtiers.

