La reine Elizabeth II a eu 95 ans le 21 avril de cette année. Son anniversaire a été marqué par la mort de son mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg. Il est décédé à quelques semaines de son 100e anniversaire de naissance à l’âge de 99 ans. La reine célèbre deux anniversaires en un an. Elle est née le 21 avril 1926 et fête son anniversaire ce jour-là. Elle a un autre anniversaire – celui officiel qui est célébré le deuxième samedi de juin.

La reine célèbre généralement son anniversaire avec sa famille. Il y a généralement un salut de 41 canons à Hyde Park, un salut de 21 canons à Windsor Great Park et un salut de 62 canons à la Tour de Londres le 21 avril. Alors que, le jour de son anniversaire officiel, une grande fête dans le pays est marqué par la cérémonie traditionnelle, la parade des couleurs. La cérémonie a été observée pendant plus de 260 ans pour marquer les anniversaires officiels des monarques britanniques.

Le défilé implique plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens. Le défilé commence à partir de la résidence officielle de la reine – le palais de Buckingham et se déplace le long du centre commercial jusqu’à Horse Guards Parade à Whitehall, près de Downing Street, puis retour. Plus tard, la famille royale se rend dans le centre commercial dans le cadre de la cérémonie traditionnelle et accueille les gens depuis le balcon de leur résidence, le palais de Buckingham. Le défilé se termine par des avions de la RAF effectuant une démonstration aérienne pour l’occasion.

Selon la réglementation royale, il est nécessaire de célébrer publiquement l’anniversaire officiel du monarque royal un jour d’été lorsque le temps est agréable. On pense que la coutume a été lancée par le roi George II, né en octobre.

Cette année, alors que la famille royale pleurait la mort du duc d’Édimbourg, il n’y a pas eu de salutations au pistolet pour marquer les célébrations publiquement et la reine n’a pas publié son portrait officiel, ce qui est généralement fait lors d’occasions spéciales.

