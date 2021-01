Faisons face à la dure réalité: Sheffield United est en baisse – et même dépenser 100 millions de livres sterling ce mois-ci ne les sauvera pas.

Deux points en 16 matchs ne sont pas une base pour la survie, et le manager Chris Wilder ne va pas attirer la qualité éprouvée de la Premier League à Bramall Lane dans cette fenêtre car c’est un billet pour le championnat.

Tout d’abord, il est important que les Blades restent avec Wilder.

Il a procuré un miracle en proposant du football de Premier League, et j’espère sincèrement qu’ils récolteront plus que le record de 11 points que Derby County a remporté en 2007-08.

Oui, il a dépensé 100 millions de livres sterling en deux ans – mais il a atteint le premier rang avec essentiellement une équipe de League One, donc un investissement allait toujours être nécessaire.

Ils ont raté le gardien Dean Henderson cette année après l’expiration de sa période de prêt à Manchester United.

Et marquer des buts a été un gros problème: ni Rhian Brewster ni Oliver McBurnie n’ont été prolifiques, mais le marché est maintenant empilé contre Wilder.

Pour avoir une chance de survie, il aurait probablement besoin d’acheter des joueurs d’une valeur de 40 millions de livres ou plus – mais des joueurs de cette valeur vont signer pour Everton, Leeds ou Newcastle, et non pour Sheffield United, où les bureaux du terrain d’entraînement avaient l’habitude de être un club d’hommes qui travaillent. Et cela vaut-il la peine de parier sur trois ou quatre nouveaux joueurs en janvier dont le salaire pèsera sur les finances du club en championnat? Pas dans mon livre.