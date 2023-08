Sauvons-nous les mauvaises abeilles ?

Chaque année, il y a des gros titres alarmants sur les abeilles aux États-Unis. Chacun met en lumière des faits sinistres sur le sort de ces insectes et les retombées qui en découlent : les colonies s’effondrent, les apiculteurs se débattent, l’agriculture est en danger. Les enjeux sont élevés. On estime que les abeilles pollinisent jusqu’à 15 milliards de dollars de nourriture aux États-Unis. Il est sûr de dire que sans eux, nos assiettes et nos fermes auraient l’air très différent. Naturellement, ils sont devenus le visage d’un mouvement plus large pour « sauver les abeilles », mais la vérité est qu’ils iront bien.

Les abeilles sont des animaux domestiqués dont s’occupe une industrie agricole d’un milliard de dollars. Ils sont tellement ancrés dans la vie américaine que cela pourrait vous surprendre qu’ils ne viennent même pas des États-Unis – ils ont été amenés ici par des colons dans les années 1600. Nous leur accordons une tonne d’attention, et l’espèce dans son ensemble n’est pas menacée ni même en danger, mais d’autres espèces le sont.

Il existe 20 000 autres espèces d’abeilles dans le monde, dont plus de 4 000 aux États-Unis. Ils sont incroyablement diversifiés, uniques et également importants pour la pollinisation. Malheureusement, des centaines de ces espèces d’abeilles risquent d’être perdues à jamais, mais vous voyez rarement ces gros titres.

