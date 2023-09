Sauvez sa présidence ou gardez le gouvernement ouvert

WASHINGTON — Kevin McCarthy est confronté à un choix peu enviable cette semaine : conserver son poste de président ou faire équipe avec les démocrates pour empêcher la fermeture du gouvernement.

Le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, et d’autres conservateurs de la ligne dure menacent de renverser McCarthy, républicain de Californie, s’il travaille avec les démocrates pour adopter une mesure provisoire à court terme visant à maintenir le gouvernement ouvert.

Mais McCarthy devra peut-être faire exactement cela, en présentant une résolution continue, ou CR, dans les prochains jours s’il veut éviter un arrêt très perturbateur lorsque l’argent pour le gouvernement fédéral sera épuisé samedi à minuit. Une fermeture aurait des conséquences considérables, interrompant les salaires de centaines de milliers de soldats, d’agents frontaliers et d’autres travailleurs fédéraux.

« Il a une décision qui changera sa carrière à prendre », a expliqué un législateur républicain de la Chambre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à faire équipe avec les démocrates pour maintenir les lumières allumées, McCarthy a suggéré qu’il n’était pas encore tout à fait prêt à y aller : « Je crois que nous avons une majorité ici, et nous pouvons travailler ensemble pour résoudre ce problème. Cela pourrait nous prendre un peu plus de temps, mais c’est important. Nous voulons nous assurer que nous pouvons mettre un terme aux dépenses inutiles mises en avant par les démocrates.»

À peine cinq jours avant la fermeture, McCarthy a travaillé frénétiquement pendant le long week-end de Yom Kippour sur une nouvelle stratégie du Parti Républicain, après que deux tentatives précédentes visant à faire adopter un projet de loi clé de crédits militaires aient été bloquées par les conservateurs.

La stratégie, présentée pour la première fois par Gaetz et le représentant modéré Marc Molinaro, RN.Y., regrouperait quatre projets de loi de crédits individuels – finançant les ministères de la Défense, de la Sécurité intérieure et de l’Agriculture, ainsi que les opérations des États à l’étranger – selon une seule règle, bien que chaque projet de loi obtienne son propre vote. Les quatre projets de loi réduiraient les dépenses de plusieurs milliards de dollars, ce que McCarthy espère que les conservateurs considéreront comme un acompte en échange du soutien à un CR qui maintiendrait temporairement le gouvernement ouvert et donnerait aux républicains plus de temps pour adopter le reste de leurs projets de loi de dépenses.

Mais rien ne garantit que McCarthy pourra rassembler suffisamment de voix du Parti Républicain pour adopter soit ce plan de financement, soit un projet de loi à court terme visant à maintenir le gouvernement ouvert – un scénario qui l’obligerait presque certainement à compter sur les démocrates pour adopter un CR « propre » afin d’éviter un arrêt.

En bref, McCarthy est confronté à un dilemme difficile : fermer le gouvernement et le maintenir fermé, ou risquer de perdre son poste de président – ​​l’apogée d’une carrière de deux décennies en politique élue – en concluant un accord que les démocrates peuvent soutenir.

« Kevin va devoir faire ce choix lui-même », a déclaré le représentant Wiley Nickel, DN.C., lors d’une apparition sur MSNBC lundi. « Mais il est évident qu’il ne sera pas en mesure de financer le gouvernement s’il travaille avec des personnalités comme Matt Gaetz, Lauren Boebert et Marjorie Taylor Greene. »

Cependant, travailler avec les démocrates pour financer le gouvernement déclencherait presque certainement une motion d’annulation, ce qui forcerait un vote sur l’opportunité d’évincer McCarthy de son poste de président.

Le représentant conservateur Tim Burchett, R-Tenn., a déclaré dimanche sur CNN qu’il ne soutiendrait pas un projet de loi à court terme – et que si McCarthy en adoptait un en s’appuyant sur les votes démocrates, il « envisagerait sérieusement » de le renverser.

« Notre navire financier est en train de couler », a-t-il déclaré. « Le rideau est levé. Nous devons faire notre devoir.

Lundi, l’orateur a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de fermeture, mais a reconnu la réalité politique : en raison de la faible majorité du Parti républicain, seule une poignée de conservateurs ont le pouvoir de paralyser le parquet. Et ils bénéficient du soutien de l’ancien président Donald Trump.

« Vous devez garder le gouvernement ouvert. Si les gens veulent fermer le gouvernement, cela ne fera que les affaiblir. Pourquoi voudraient-ils arrêter de payer les troupes ou arrêter de payer les agents frontaliers ou la Garde côtière ? Je ne comprends pas en quoi ça te rend plus fort. Je ne comprends pas ce que vous essayez de faire valoir », a déclaré McCarthy aux journalistes.

Mais il a ajouté : « Il y a toujours une poignée de personnes qui peuvent tout arrêter. Cette même poignée nous a empêchés plus tôt dans l’année de faire quoi que ce soit sur le terrain.

Greene, bien qu’elle soit devenue un allié central de McCarthy cette année, a critiqué la nouvelle approche de McCarthy, affirmant qu’elle comprenait 300 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, à laquelle elle s’oppose.

« Cette règle est la première étape pour faire progresser l’argent du sang au Congrès », a déclaré le républicain de Géorgie dans une déclaration cinglante, faisant référence au paquet de quatre projets de loi de financement. «Voter oui à cette règle signifie plus d’argent pour l’Ukraine. C’est si simple. Personne qui veut la paix ne devrait voter oui sur la règle pour faire avancer les projets de loi. C’est pourquoi je suis un NON DUR sur l’ensemble des règles et un chèque en blanc pour l’Ukraine !

Gaetz, de Floride, a été le plus farouchement opposé à un projet de loi de financement à court terme, menaçant publiquement de déposer une motion d’annulation si McCarthy présentait un CR. Et Gaetz a juré que lui et une poignée d’autres conservateurs d’extrême droite s’opposeraient à un CR quoi qu’il arrive.

« Je fais actuellement un éloge funèbre au CR », a déclaré Gaetz aux journalistes la semaine dernière. « Je ne vote pas pour une résolution continue, et un nombre suffisant de Républicains ne voteront jamais pour une résolution continue. »

S’il s’agit d’une motion d’annulation, les démocrates devront décider s’ils doivent aider à évincer le président ou faire équipe avec les alliés républicains de McCarthy et le renflouer. Jusqu’à présent, les démocrates de tous bords restent muets quant à savoir s’ils sauveraient un chef du Parti républicain qui a soutenu Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et qui a récemment lancé une enquête de destitution contre le président Joe Biden.

Le représentant modéré Josh Gottheimer, DN.J., a éludé une question à ce sujet sur CNN, déclarant : « Tout ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de garder les lumières allumées cette semaine. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a déclaré que les démocrates « traverseraient ce pont lorsque nous y arriverons ».

« Le président McCarthy a été très faible. Je pense qu’il s’est également engagé dans une prise de décision absolument terrible pour le peuple américain », a-t-elle déclaré, ajoutant : « C’est quelque chose sur lequel le caucus démocrate devrait également se rassembler et décider de la manière dont nous voulons naviguer en tant que collectif. aussi. »

Nickel, étudiant de première année à la Chambre des représentants originaire de Caroline du Nord, a également suggéré que les démocrates commençaient à réfléchir à l’opportunité de sauver la carrière politique de McCarthy.

« Katherine Clark, notre whip, a clairement indiqué qu’il y avait certainement une discussion à avoir et que si nous le faisions, il y aurait des concessions », a déclaré Nickel. «Mais je pense que c’est une bonne conversation. Nous devrions avoir ces conversations, mais elles n’ont pas du tout commencé.

En privé, les collaborateurs des démocrates de la Chambre ont exprimé leurs réserves quant à cette idée. L’un d’eux a déclaré que les démocrates « ne devraient pas être un rendez-vous bon marché » et ne devraient agir pour sauver McCarthy que s’il est prêt à maintenir le financement du gouvernement aux niveaux convenus dans la lutte contre le plafond de la dette de cette année, à financer les demandes de Biden en matière d’aide en cas de catastrophe et d’argent pour l’Ukraine. mettre fin à ses « mises en accusation » et « arrêter de laisser les membres les plus fous de sa conférence fixer l’ordre du jour ».

Un deuxième assistant a déclaré que si les démocrates se prononçaient publiquement pour sauver McCarthy, cela ne ferait que renforcer ses détracteurs d’extrême droite. L’assistant a reconnu que les démocrates, en votant pour protéger McCarthy, pourraient rendre sa position au sein du GOP intenable d’une manière ou d’une autre.

Gaetz, dans un échange test Dimanche avec Maria Bartiromo de Fox News, une alliée de McCarthy, a imputé toute la débâcle à l’orateur pour ne pas avoir réagi sur les projets de loi de dépenses jusqu’à la dernière minute.

« Nous savions que le 30 septembre viendrait toute l’année. Et Kevin McCarthy a été dilatoire. Il tripote comme Néron pendant que Rome brûle », a déclaré Gaetz à l’hôte, ajoutant que la Chambre examine désormais les projets de loi de crédits individuels « parce que nous les élaborons ».

« Ils le font avec un pistolet politique sur la tempe », a déclaré Gaetz. « Et de rien, Amérique. »