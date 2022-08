“Sauvez-le ou ouvrez-le”: le conseiller intervient sur l’avenir du terrain de golf de Kelowna Springs

Le conseil municipal a émis un vote à égalité sur l’utilisation future des terres du terrain de golf de Kelowna Springs lors de la réunion de lundi (22 août).

Cela signifie que la propriété située au 480, chemin Penno restera désignée comme utilisation industrielle potentielle dans le cadre du plan communautaire officiel (OCP) de 2040. En vertu de la Municipal Act de la Colombie-Britannique, un vote égal entraîne le rejet d’une motion. Les conseillers Luke Stack, Mohini Singh, Charlie Hodge et Maxine DeHart ont voté en faveur de la transformation du terrain de golf en terrain de loisirs privé. Le maire Colin Basran, ainsi que les conseillers Loyal Wooldridge, Gail Given et Ryan Donn ont voté contre. Com. Brad Sieben s’est excusé du vote en notant un conflit d’intérêts. Stack a présenté la motion originale pour le changement de désignation lors de la réunion du conseil du 26 juillet.

« Je sais que le conseil a vu les nombreuses lettres que nous recevons chaque jour à ce sujet de personnes souhaitant que ce terrain de golf soit préservé », a-t-il déclaré. “Je n’ai pas encore reçu de lettre du public nous encourageant à continuer et à laisser cela comme un futur site industriel.”

Stack a ajouté qu’il pense qu’il existe des alternatives pour trouver l’espace industriel nécessaire dans la ville.

“Un groupe professionnel de l’immobilier commercial a été cité l’année dernière comme disant selon son estimation qu’il y a 280 acres de terrains industriels sous-utilisés dans la ville.”

Stack a noté qu’il existe des terrains non aménagés dans le parc industriel de l’aéroport, le parc industriel Jim Bailey, des zones du centre-ville de Kelowna et 182 acres de terrain appartenant à la ville à côté de la décharge de Glenmore qui pourraient convenir à un usage industriel. Le maire Basran a déclaré qu’il avait abordé la question du point de vue de l’abordabilité et de la qualité de vie.

«Nous entendons parler chaque jour des défis d’abordabilité et des problèmes auxquels nos résidents sont confrontés», a-t-il déclaré. “Je vais donc prendre une décision difficile, mais en laquelle je crois de tout cœur en leur offrant des opportunités d’emplois de qualité toute l’année.”

Basran a ajouté que les terrains industriels sont rares et chers.

« Pour que les entreprises puissent s’installer ici, il faut que les terrains soient abordables dans les endroits appropriés pour qu’elles puissent le faire. Si nous n’avons pas ces terrains, le prix des terrains industriels continue d’augmenter.

Com. Stack a fait valoir que le public lui avait clairement parlé en demandant au conseil de conserver le terrain de golf.

« Je me souviens d’un dicton de notre ancien maire Walter Gray. Son commentaire était que le public a toujours raison.

Un rapport du personnel au conseil plus tôt cette année prévoyait un besoin important de terrains industriels dans la ville au cours des vingt prochaines années pour répondre à la demande. Selon ce rapport, le propriétaire du terrain de golf de Kelowna Springs a approché la ville en 2020 pour explorer les possibilités de changement de désignation d’utilisation des terres commerciale ou industrielle pour la propriété.

