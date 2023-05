Sauvez des vies et sécurisez votre avenir

Pour seulement 75 $, vous pourriez devenir multimillionnaire !

Achetez vos billets pour la loterie Hometown Heroes aujourd’hui et vous serez automatiquement inscrit à des milliers de tirages, dont 51 tirages Early Bird et le tirage du grand prix – qui pourraient vous faire gagner votre choix d’un forfait maison d’une valeur de plus de 2,4 millions de dollars ou 2 200 000 $ hors taxes espèces.

Mais vous soutiendrez également VGH & UBC Hospital Foundation et le BC Professional Fire Fighters’ Burn Fund. Même les héros ont besoin de votre aide, et vos billets sont votre chance de redonner et de gagner gros.

Chaque dollar amassé reste ici même en Colombie-Britannique, aidant nos héros de la santé et les patients du plus grand hôpital de notre province.

« Les fonds de la loterie Hometown Heroes aident à garantir que les équipes médicales du VGH, de l’hôpital UBC et de nombreux autres centres de soins de santé sous notre égide disposent des outils et de l’équipement de pointe dont ils ont besoin pour sauver des vies », a déclaré Angela Chapman, présidente et chef de la direction. de la Fondation de l’hôpital VGH et UBC.

« Au nom de la Fondation, merci à tous ceux qui soutiennent la Loterie et la Fondation. Ensemble, nous transformons les soins de santé pour tous les Britanno-Colombiens.

Les maisons du Grand Prix de cette année vous feront rêver d’une vie idyllique dans une belle partie du monde – qu’il s’agisse de la sérénité de la banlieue à South Surrey, de l’ambiance North Shore à North Vancouver ou de la vie urbaine excitante à Vancouver. (La loterie Hometown Heroes de cette année comprend en fait deux options de maison à Vancouver – une chez Bosa’s ROWE à Oakridge, ou un condo de 3 chambres dans le village olympique à Pinnacle on the Park.)

Ou dirigez-vous vers l’île de Vancouver avec une maison SookePoint avec vue sur l’océan ou une maison de villégiature avec parcours de golf à Crown Isle (à Courtenay). Ou, choisissez une maison dans l’Okanagan – vivre au bord du lac à Kelowna ou West Kelowna.

« L’une de mes régions préférées en Colombie-Britannique est West Kelowna, dans la spectaculaire vallée de l’Okanagan », déclare Sebastian Sevallo, porte-parole de la Heroes Lottery. « Vivre là-bas, dans une villa en bord de mer, ce serait incroyable !

« Niché au-dessus de la marina privée et de la plage de sable blanc, le Waterfront de Westrich Bay est une collection de superbes maisons de ville de luxe… Vivre ici, c’est comme vivre dans un complexe. »

Tous ceux qui achètent leurs billets pour la loterie Hometown Heroes avant minuit, le vendredi 16 juin, seront automatiquement inscrits au tirage bonus d’été et aux tirages Early Bird – avec plus de 145 000 $ en prix et 51 gagnants ! Vous pourriez gagner deux véhicules, 10 000 $ en argent ou même un forfait voyage « 10 ans de vacances » de 120 000 $.

Avec vos billets, vous aidez nos héros – et vous pourriez assurer votre avenir avec la liberté financière.

Obtenez vos billets pour la loterie Hometown Heroes 2023 en ligne sur heroeslottery.com ou par téléphone au 604-648-4376 (ou sans frais au 1-866-597-4376), ou en personne à London Drugs.

Les billets coûtent 3 pour 75 $ / 7 pour 126 $ / 21 pour 300 $ / 40 pour 500 $.

Il y a 10 options de grand prix dans la loterie Hometown Heroes 2023 – y compris une maison avec vue sur l’océan à l’étonnant SookePoint, sur l’île de Vancouver.

Communauté