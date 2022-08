Sauveur et gratuit, mais encore peu de preneurs

Evusheld comprend deux anticorps monoclonaux, le tixagevimab et le cilgavimab. Le médicament est administré en deux injections, l’une après l’autre, au cours d’une seule visite au cabinet d’un médecin, à un centre IV ou à un autre établissement de soins de santé. Les anticorps se lient à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 et empêchent le virus de pénétrer dans les cellules humaines et de les infecter. Il est autorisé pour une utilisation chez les enfants et les adultes âgés de 12 ans et plus qui pèsent au moins 88 livres.

La recherche a révélé que le médicament diminue le risque de contracter une infection au COVID-19 jusqu’à 6 mois après son administration. La FDA recommande de redoser tous les 6 mois, avec les doses de 300 milligrammes de chaque anticorps monoclonal. Dans essais cliniques, Evusheld, comparé à un placebo, réduit le risque de la maladie COVID-19 avec symptômes de 77 %.

Les médecins surveillent les patients pendant une heure après avoir donné Evusheld pour rechercher des réactions allergiques. D’autres effets secondaires possibles comprennent des événements cardiaques, mais ils ne sont pas courants.

Médecins et patients donnent leur avis

Des médecins – et des patients – des États-Unis au Royaume-Uni et au-delà, se demandent pourquoi le médicament est sous-utilisé, tout en louant les efforts récents pour élargir l’accès et accroître la sensibilisation.