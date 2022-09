Sauvetage sur Rail Trail au sud de Kelowna – Kelowna Capital News

Les équipes de recherche et de sauvetage du centre de l’Okanagan ont été appelées sur le sentier ferroviaire de Kettle Valley dimanche après-midi. (Photo/COSAR)

Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) a été appelé pour aider un cycliste de montagne blessé dimanche 5 septembre après-midi.

Les équipages ont répondu au Kettle Valley Railway (KVR) pour aider une femme qui a été blessée alors qu’elle roulait le long du chevalet n ° 6. Elle était tombée et s’était blessée au haut du corps.

Neuf membres du COSAR ont descendu le rail jusqu’à ce qu’ils trouvent la femme et l’aient amenée à une ambulance qui attendait.

“Cette année a été exceptionnellement chargée sur le KVR”, a déclaré Duane Tresnich, responsable de la recherche. “Je pense que nous sommes appelés tous les 10 jours environ.”

Le COSAR a répondu à 65 appels jusqu’à présent cette année.

