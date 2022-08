Sauvetage sur la Seine : un expert prévient que le béluga piégé “pourrait mourir” pendant la mission de le libérer, mais insiste sur le fait que “nous devons encore essayer” | Nouvelles du monde

Une opération de déplacement d’un béluga piégé dans la Seine depuis vendredi a commencé, selon des médias français.

Depuis que la baleine s’est égarée dans un bassin d’eau salée de la région normande, des efforts sont en cours pour la libérer, au milieu des craintes quant à sa santé en déclin rapide.

Maintenant, le groupe de conservation Sea Shepherd France a déclaré qu’une équipe médicale prévoyait de transporter la baleine de quatre mètres de long (13 pieds de long) vers un endroit côtier pour “une période de soins”.

Une équipe d’environ 24 experts et de nombreux autres bénévoles ont utilisé une grue et des filets pour charger le béluga assiégé et dangereusement mince dans un camion réfrigéré pour le voyage nocturne d’environ 99 milles (160 kilomètres) vers la ville portuaire de Ouistreham, dans le nord-est de la France. .

Alors que les experts pensent que la baleine pourrait être malade, déplacer le mammifère pourrait également lui causer du tort.

S’adressant à l’Associated Press, la spécialiste de la conservation au Marineland Antibes Isabelle Brasseur a déclaré “qu’il pourrait mourir maintenant, pendant le levage”, mais elle a dit que c’était encore plus “important d’essayer”.

Elle a ajouté qu’un équipage important s’était rallié à la tentative de sauvetage, avec environ 80 personnes, “dont la moitié des pompiers, de nombreux gendarmes pour sécuriser les lieux, une dizaine de plongeurs et de nombreux spécialistes des animaux, vétérinaires et autres”.

Parce que la région connaît une chaleur extrême, l’équipe a attendu la tombée de la nuit avant de déplacer la baleine, qui pèse environ 800 kilogrammes (1 764 livres).

Les sauveteurs espèrent épargner au mammifère le sort d’un orque égaré dans la Seine et mort en mai.

Ils espèrent qu’il survivra après répondu à un cocktail d’antibiotiques et de vitamines administré au cours des derniers jours et s’est frotté sur la paroi de la serrure pour enlever les taches qui étaient apparues sur son dos.