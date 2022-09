Sauvetage rapide par les équipes d’urgence de Kelowna après la chute d’une femme dans la montagne Dilworth – Kelowna Capital News

On ne sait pas si elle a subi des blessures

Une femme est arrivée en toute sécurité au bas d’une colline après être tombée sur un talus à Dilworth Park.

Peu avant 13 heures mardi, les équipes d’urgence ont été appelées pour une femme qui était tombée sur le flanc de la falaise à Summit Park, mais on a rapidement découvert qu’elle était tombée à Dilworth Mountain Park.

La GRC de Kelowna et les pompiers étaient au sommet de la montagne pour aider au sauvetage tandis que plusieurs autres véhicules d’urgence, y compris une ambulance, attendaient au bas.

Les équipes d’urgence ont déclaré que la femme était en sécurité au fond vers 13h25.

On ne sait pas si la femme a subi des blessures lors de la chute.

