Sauvetage en mer après la RCR effectuée sur la plage du lac Okanagan

Une personne recevant la RCR a été emmenée de la plage de la tombe de Paul par un sauvetage maritime.

Le service d’incendie de Kelowna a été alerté d’une personne nécessitant une assistance médicale peu avant 11 h le 20 juillet.

Le service d’incendie a dépêché à la fois un Gator et un sauvetage en mer sur la plage difficile d’accès. Le sauvetage maritime est arrivé sur les lieux en premier et a emmené la personne au Kelowna Yacht Club où elle a été transférée dans une ambulance.

La personne sera probablement emmenée à l’hôpital général de Kelowna, a déclaré Kelowna Fire.

Leur état n’a pas été dévoilé.

