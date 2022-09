Sauvetage des îles Vierges américaines: les garde-côtes sauvent un pêcheur au harpon bloqué pendant une tempête tropicale, une vidéo montre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un pêcheur au harpon a été secouru par les garde-côtes après s’être échoué dans des eaux agitées au large des côtes des îles Vierges américaines lors d’une tempête tropicale dimanche, selon une vidéo dramatique.

La Garde côtière a dépêché un équipage de bateau et un hélicoptère MH-60T Jayhawk sur les lieux près de Dog Island après avoir reçu un appel de détresse à 8h30 de l’ami de l’homme, qui se trouvait sur un bateau à proximité.

La tempête tropicale Earl a laissé tomber de fortes pluies sur les îles sous le vent, les îles Vierges américaines et britanniques et Porto Rico au cours du week-end et devrait devenir un ouragan plus tard cette semaine.

L’équipage a tenté d’amener une ligne d’attrape à l’homme blessé, mais des vagues de six pieds les ont empêchés de s’approcher suffisamment pour le sauver, alors un nageur-sauveteur s’est déployé depuis l’hélicoptère et a utilisé un harnais pour sécuriser le pêcheur.

L’ÉQUIPE DE SAUVETAGE DU KENTUCKY SAUVE UNE FAMILLE DE CINQ PIEDS DANS LE GRENIER PENDANT LES INONDATIONS, UNE VIDÉO MONTRE

Le survivant blessé, âgé de plus de 50 ans, a été transporté au Schneider Regional Medical Center de St. Thomas pour y être soigné.

“C’était un cas difficile dans une tempête tropicale avec une mer agitée, des rafales de vent et une faible visibilité, mais c’est pour cela que la Garde côtière s’entraîne”, a déclaré le lieutenant Shea Smith, commandant de l’avion MH-60T Jayhawk lors de l’incident. déclaration.

“Heureusement, le survivant a pu s’accrocher jusqu’à ce que nous puissions arriver, et nous sommes tous heureux qu’il soit en sécurité.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le sauvetage a eu lieu près de Dog Island, au sud-est de St. Thomas.