Sauvetage de la chaîne: le syndicat des garde-côtes appelle Suella Braverman à “démissionner en disgrâce” après la mort de migrants

Un syndicat représentant les garde-côtes et les responsables des forces frontalières a appelé Suella Braverman à démissionner de son poste de ministre de l’Intérieur à la suite du décès d’au moins quatre personnes dans la Manche.

L’appel du syndicat PCS intervient après qu’un organisme de bienfaisance pour réfugiés a déclaré que le gouvernement avait “du sang sur les mains” en raison de son incapacité à offrir des voies sûres et légales aux demandeurs d’asile pour enregistrer leurs demandes au Royaume-Uni.

Downing Street a insisté aujourd’hui sur le fait que l’allégation n’était “pas appropriée” à la suite du chavirage tragique d’un bateau de migrants dans des conditions glaciales au large du Kent.

Mme Braverman a déclaré aux Communes que la tragédie était “le rappel le plus décevant possible de la raison pour laquelle nous devons mettre fin à ces passages à niveau”, et a promis qu’il y aurait une nouvelle législation pour mettre fin aux gangs criminels.

Mais Paul O’Connor du PCS a déclaré que “l’anneau du ministre de l’Intérieur était tout à fait creux” après qu’elle ait refusé d’adopter la politique de passage en toute sécurité que le syndicat a proposée la semaine dernière pour arrêter les traversées périlleuses de petits bateaux.

Dans le cadre de la politique, proposée conjointement avec l’association caritative Care4Calais, les réfugiés se verraient accorder un visa à des fins de voyage uniquement, afin qu’ils puissent traverser la Manche en toute sécurité afin de demander l’asile au Royaume-Uni. Si leur réclamation échouait, ils seraient supprimés.

M. O’Connor a déclaré: «La tragédie d’aujourd’hui, survenant un peu plus de douze mois après que 32 personnes ont tragiquement perdu la vie dans la Manche, était entièrement évitable.

“La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, dit que ses pensées les plus sincères vont à toutes les personnes impliquées. Ces mots sonnent tout à fait creux alors qu’elle a passé son temps en tant que ministre de l’Intérieur à vilipender et à diaboliser les personnes mêmes avec lesquelles elle feint maintenant la sympathie. Elle devrait démissionner en disgrâce.

“PCS a écrit au ministre de l’Intérieur la semaine dernière pour lui fournir une solution toute faite à ces traversées dangereuses.

« Notre solution permettrait un passage sûr pour les réfugiés et détruirait d’un seul coup le modèle économique des passeurs.

“Au lieu de s’emparer de cette solution, le Premier ministre, Rishi Sunak, a décidé hier de redoubler d’efforts dans la diabolisation de ces personnes vulnérables plutôt que de leur assurer la sécurité. Cette tragédie devrait l’obliger à réfléchir et à repenser la position de son gouvernement.

M. O’Connor a déclaré que les pensées du PCS étaient avec ceux qui sont pris dans la tragédie de ce matin et leurs proches, ainsi qu’avec tous ceux qui sont impliqués dans l’opération de recherche et de sauvetage.

Ceux-ci comprenaient «nos membres de la Force frontalière et de l’Agence des garde-côtes qui sont constamment à la pointe de la gestion de ces situations pénibles», a-t-il déclaré.

Et il a ajouté : « Le PCS plaide depuis longtemps pour le démantèlement de l’environnement hostile aux réfugiés et son remplacement par un système d’asile basé sur l’humanité.

“Combien de morts faudra-t-il encore avant que ce gouvernement n’abandonne son indifférence impitoyable à l’égard de la vie humaine ?”