Sauvetage dans une grotte en Turquie : Mark Dickey qualifie cette épreuve d’« aventure folle » après son sauvetage dans la grotte la plus profonde du pays – le dernier

Un chercheur américain momentané sauvé d’une grotte turque

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’explorateur expérimenté Mark Dickey est sorti d’une grotte turque après une opération de sauvetage réussie de trois jours menée par des équipes venues de toute l’Europe pour le sortir de l’une des grottes les plus profondes du monde.

M. Dickey a déclaré que c’était « incroyable d’être à nouveau à la surface », car il a été emmené dans une tente médicale pour un examen avant de pouvoir être transféré à l’hôpital après son épreuve.

Et il a remercié les équipes de secours et le gouvernement turc de l’avoir mis en sécurité et a déclaré qu’ils m’avaient « littéralement sauvé la vie sans poser de questions ».

Et il a ajouté : « Je suis resté sous terre bien plus longtemps que prévu avec un problème médical inattendu. »

Plus de 190 sauveteurs ont uni leurs forces pour extraire en toute sécurité M. Dickey, 40 ans, du système complexe de grottes de Morca.

M. Dickey, spéléologue de renom et lui-même sauveteur spéléologique, s’est retrouvé coincé samedi 2 septembre après avoir soudainement souffert d’une hémorragie gastro-intestinale au cours d’une expédition.

Son état s’est rapidement aggravé, le rendant incapable de bouger et nécessitant qu’un médecin descende dans la grotte pour lui administrer des flacons de sang afin de le maintenir stabilisé.