Sauvés de la mort en mer, des réfugiés syriens risquent l’expulsion

TRIPOLI, Liban (AP) – Le soir du Nouvel An, un petit bateau transportant plus de 230 migrants potentiels, pour la plupart des Syriens, est tombé en panne et a commencé à couler après avoir quitté la côte nord du Liban.

Depuis l’effondrement de l’économie libanaise en 2019, un nombre croissant de personnes – principalement des réfugiés syriens et palestiniens mais aussi des citoyens libanais – ont tenté de quitter le pays et de rejoindre l’Europe par voie maritime. Les tentatives tournent souvent à la mort.

Cette fois, les équipes de sauvetage de la marine libanaise et les soldats de la paix de l’ONU déployés le long de la frontière avec Israël ont pu sauver tous les passagers sauf deux, une femme syrienne et un enfant qui s’est noyé. Pour de nombreux survivants, cependant, le soulagement a été éphémère.

Après les avoir ramenés à terre, au port de Tripoli, où ils ont récupéré du jour au lendemain, l’armée libanaise a chargé près de 200 Syriens secourus dans des camions et les a déposés du côté syrien d’un poste frontière non officiel à Wadi Khaled, une région reculée du nord-est du Liban. , ont déclaré certains des survivants et des observateurs des droits de l’homme.

On ne savait toujours pas qui avait ordonné l’expulsion, mais l’incident a marqué une apparente escalade dans les expulsions de Syriens par l’armée libanaise à une époque de rhétorique anti-réfugiés accrue dans la petite nation en crise. Les responsables de l’armée et de la Sûreté générale – l’agence normalement chargée de gérer les questions d’immigration – n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Une fois de l’autre côté de la frontière, les survivants du bateau ont été interceptés par des hommes portant des uniformes de l’armée syrienne qui les ont parqués dans de grandes serres en plastique. Ils y ont été retenus captifs jusqu’à ce que des membres de leur famille aient payé pour les faire libérer et les ramener au Liban par des passeurs.

“Il s’agissait d’acheter et de vendre, d’acheter et de vendre des gens”, a déclaré Yassin al-Yassin, 32 ans, un réfugié syrien vivant au Liban depuis 2012.

Al-Yassin a déclaré avoir payé 600 dollars – à répartir entre l’armée syrienne et les passeurs – pour faire ramener son frère au Liban. Les responsables syriens n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les allégations.

L’un des survivants du bateau, Mahmoud al-Dayoub, un réfugié de 43 ans originaire de la région syrienne de Homs, a déclaré avoir entendu leurs ravisseurs négocier le prix de chaque détenu.

“Je ne sais pas si c’était l’armée syrienne ou les passeurs”, a déclaré Dayoub, qui est également enregistré comme réfugié au Liban depuis 2012,

« Il y avait 30 personnes qui nous entouraient avec des armes à feu et nous ne savions pas ce qui se passait », a-t-il dit. “Tout ce qui m’importait, c’était de ne pas être emmené en Syrie, car si on m’emmenait en Syrie, je ne reviendrais peut-être pas.”

Dayoub a déclaré qu’il avait réussi à s’éclipser et à fuir de l’autre côté de la frontière – sa famille n’a jamais payé de rançon pour lui.

Les observateurs des droits de l’homme affirment que le cas des survivants du bateau est une nouvelle tournure troublante dans les efforts continus du Liban pour que les réfugiés syriens rentrent chez eux.

Le Liban accueille quelque 815 000 réfugiés syriens enregistrés et potentiellement des centaines de milliers d’autres qui ne sont pas enregistrés, la population de réfugiés par habitant la plus élevée au monde. Mais depuis que l’effondrement économique du pays a éclaté il y a trois ans, les responsables libanais ont de plus en plus appelé à un retour massif des Syriens.

L’agence libanaise de la Sûreté générale a tenté d’inciter les réfugiés à rentrer chez eux volontairement, avec des résultats anémiques. Dans certains cas, l’agence a expulsé des personnes vers la Syrie, citant un règlement de 2019 autorisant l’expulsion des réfugiés non autorisés qui sont entrés au Liban après avril de cette année-là.

Des rapports d’organisations de défense des droits de l’homme ont cité des cas de réfugiés rapatriés détenus de force et torturés, allégations que les autorités libanaises nient. Jusqu’à récemment, les expulsions concernaient principalement un petit nombre de personnes et étaient effectuées selon des procédures formelles, donnant à l’ONU et aux groupes de défense des droits de l’homme une chance d’intervenir et, dans certains cas, de les arrêter.

Ce qui est arrivé aux survivants du bateau “est une violation des droits humains et des lois libanaises et des traités internationaux”, a déclaré Mohammed Sablouh, un avocat libanais spécialisé dans les droits humains.

Lisa Abou Khaled, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés au Liban, a déclaré que le HCR « suivait l’affaire avec les autorités compétentes ». « Toutes les personnes qui sont secourues en mer et qui peuvent avoir peur de (retourner) dans leur pays d’origine devraient avoir la possibilité de demander une protection », a-t-elle déclaré.

L’armée libanaise renvoie régulièrement des personnes surprises en train de traverser illégalement la Syrie.

Jimmy Jabbour, membre du Parlement représentant le district nord d’Akkar, qui comprend Wadi Khaled, a déclaré que lorsque les patrouilles de l’armée interceptent des migrants potentiels qui sont entrés au Liban par des itinéraires de contrebande, elles les rassemblent souvent et les jettent dans le no man’s land à travers la frontière — au lieu d’engager une procédure officielle d’expulsion.

Ensuite, les déportés paient simplement des passeurs pour les faire revenir, a déclaré Jabbour, ajoutant qu’il s’était plaint à l’armée de cette pratique.

« Ce n’est pas le travail de l’armée de créer des opportunités de travail pour les passeurs », a-t-il dit. “Le travail de l’armée est de les remettre à la Sûreté générale… et la Sûreté générale est censée les remettre aux autorités syriennes.”

Contrairement aux migrants nouvellement entrés, les survivants du bateau du Nouvel An comprenaient des réfugiés qui vivaient au Liban depuis plus d’une décennie et étaient enregistrés auprès des Nations Unies.

L’une d’entre elles, une Syrienne d’Idlib qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré qu’elle avait passé deux nuits détenue à la frontière avant que ses proches ne paient 300 dollars pour qu’elle soit relâchée au Liban.

« Je ne peux pas retourner (en Syrie). Je préférerais mourir et me jeter à la mer », a-t-elle déclaré.

Jasmin Lilian Diab, directeur de l’Institut d’études sur la migration à l’Université libanaise américaine, a déclaré que de nombreux réfugiés prenaient la mer pour éviter l’expulsion.

Diab a déclaré que son institut avait découvert un pic de bateaux de migrants quittant le Liban fin 2022. Certains ont dit à son équipe de chercheurs qu’ils étaient partis en raison de la rhétorique anti-réfugiés de plus en plus agressive. Ils craignaient « que des déportations n’aient lieu et qu’ils ne soient renvoyés en Syrie », a déclaré Diab.

“Alors ils avaient l’impression que c’était leur seule chance de sortir d’ici.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Kareem Chehayeb et Bassem Mroue à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Abby Sewell, l’Associated Press