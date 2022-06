Sauver un bayou texan, ’16 bouteilles’ à la fois

Buffalo Bayou a environ 18 000 ans et a été sauvé d’un détournement artificiel il y a plus d’un demi-siècle, lorsque les écologistes ont demandé l’aide de George HW Bush, alors nouveau membre du Congrès. Dans les années 1980, le Buffalo Bayou Partnership à but non lucratif a été formé pour entretenir et créer des espaces verts et des sentiers de randonnée et de vélo le long de 10 miles du bayou d’environ 52 miles. Environ deux décennies plus tard, un membre du conseil d’administration, Mike Garver, a présenté une barge qui aspirait les déchets flottants, que M. Rivers a ensuite aidé à repenser après en être devenu le capitaine.

M. Rivers et M. Dennis ont la récupération des déchets du bayou jusqu’à un art.

Leur char sauveur de bayous est une péniche de 30 pieds tachetée de rouille. Un bimini à toit rigide ombrage sa barre, seule concession au confort humain, car la péniche n’a pas de sièges. Un tuyau d’aspiration d’un pied de large repose sur sa proue, fixé avec du ruban adhésif à un autre tuyau massif qui alimente une zone de confinement sous le pont.

Comprendre les dernières nouvelles sur le changement climatique Carte 1 sur 5 Grand Lac Salé. Les politiciens et les scientifiques locaux avertissent que le changement climatique et la croissance rapide de la population rétrécissent le lac, créant un bol de poussière toxique qui pourrait empoisonner l’air autour de Salt Lake City. Mais il n’y a pas de solutions faciles pour éviter ce résultat. Niveaux de dioxyde de carbone. La quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a atteint son plus haut niveau jamais atteint, ont déclaré des scientifiques. Les humains ont pompé 36 milliards de tonnes de gaz qui réchauffent la planète dans l’atmosphère en 2021, plus que n’importe quelle année précédente. Mauvaise performance américaine. L’indice de performance environnementale, publié tous les deux ans par des chercheurs de Yale et de Columbia, a révélé que la performance des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique avait diminué par rapport à d’autres pays, en grande partie à cause des politiques de l’ère Trump. Chaleur extrème. Le réchauffement climatique a rendu la vague de chaleur sévère au Pakistan et en Inde plus chaude et beaucoup plus susceptible de se produire à l’avenir, selon les scientifiques. Les chercheurs ont déclaré que les chances d’une vague de chaleur en Asie du Sud comme celle-ci ont augmenté d’au moins 30 fois depuis l’époque préindustrielle.

Tôt un jeudi, il n’y a pas si longtemps, M. Rivers et M. Dennis, tous deux vêtus de chemises à manches longues, de pantalons et de bottes de travail malgré la chaleur, ont enfilé des gilets de sauvetage. M. Rivers est plus large en circonférence, et il manque quelques dents;M. Dennis est souple et musclé.