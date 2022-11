Sauver les habitats des animaux pourrait aider à prévenir la prochaine pandémie: études

Protéger la faune et leurs habitats n’est pas seulement un moyen d’aider d’autres espèces – cela pourrait sauver les humains des agents pathogènes animaux comme celui qui est largement soupçonné d’avoir causé le COVID-19, selon deux nouvelles études couvrant des décennies de recherche.

Des chercheurs australiens ont étudié les schémas des chauves-souris frugivores et ont découvert que lorsqu’elles avaient une nourriture abondante et des habitats naturels pour vivre, il y avait beaucoup moins de risque d’excrétion virale dangereuse.

Cependant, leurs habitats naturels ont diminué en raison du changement climatique et du défrichement humain des forêts, selon les chercheurs, ce qui pourrait augmenter le risque viral pour nous.

Plusieurs virus zoonotiques qui ont fait le saut des animaux aux humains sont originaires de chauves-souris, comme beaucoup pensent que c’est le cas du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, ainsi que du virus Nipah et du virus Hendra.

Souvent, nous considérons l’environnementalisme et la conservation comme distincts de la question de la santé humaine, mais les solutions aux deux peuvent être intrinsèquement liées, suggèrent les chercheurs.

“En ce moment, le monde se concentre sur la manière dont nous pouvons arrêter la prochaine pandémie”, a déclaré Raina Plowright, professeur au Département de santé publique et des écosystèmes du Collège de médecine vétérinaire de l’Université Cornell et auteur principal des deux études, dans un article. publié par l’université.

« Malheureusement, la préservation ou la restauration de la nature fait rarement partie des discussions. Nous espérons que ce document placera la prévention et les solutions basées sur la nature au premier plan de la conversation.

La première étude, publiée mercredi dans la revue scientifique Nature, a combiné des données couvrant 25 ans afin de créer une image détaillée du comportement, de la reproduction, de la santé et des déplacements des chauves-souris frugivores en Australie subtropicale.

La deuxième étude, publiée fin octobre dans la revue Ecology Letters, s’est appuyée sur les données utilisées dans l’étude Nature afin d’identifier les conditions écologiques liées à une plus ou moins grande excrétion de virus par les chauves-souris.

Ensemble, les deux études brossent un tableau clair : lorsque les chauves-souris avaient un habitat naturel sain et beaucoup de nourriture, le risque de propagation du virus diminuait.

Les chercheurs ont examiné les données de 1996 à 2020. Pour comparer le comportement des chauves-souris aux facteurs externes de leur environnement, les chercheurs se sont assurés que les ensembles de données comprenaient les paysages dans lesquels les chauves-souris se nourrissaient, les tendances climatiques au cours des 25 années de données, ainsi que les années ont connu des pénuries alimentaires et quelles années ont contenu la perte de forêts dans les régions sur lesquelles les chauves-souris comptaient.

Ils ont ensuite mis les données sur les comportements des chauves-souris et les facteurs climatiques à côté de la quantité de virus que les chauves-souris excrétaient au cours de cette période.

Pour mesurer le risque d’agents pathogènes animaux pour l’homme en relation avec les changements dans la vie des chauves-souris, les chercheurs se sont concentrés sur un vecteur viral spécifique : le virus Hendra (HeV) se déplaçant des chauves-souris aux chevaux puis aux humains.

Le HeV est une maladie rare identifiée pour la première fois en 1994 qui peut être mortelle chez les humains et les chevaux. Tous les cas qui ont jamais été étudiés se sont produits sur la côte nord-est de l’Australie, le virus provenant de chauves-souris frugivores avant de sauter aux chevaux et enfin aux humains qui ont pris soin des chevaux infectés.

Les chercheurs ont observé qu’après un événement El Nino, au cours duquel des températures élevées dans l’océan Pacifique ont affecté l’environnement, les arbres vers lesquels les chauves-souris se tournaient habituellement pour le nectar étaient incapables de produire des fleurs. Ceci, combiné au défrichement humain des forêts, signifiait une pénurie alimentaire pour les chauves-souris frugivores.

Lorsque cela s’est produit, les chauves-souris ont été forcées de se diviser en petits groupes dissidents et de se déplacer vers les zones agricoles et urbaines pour se nourrir de différents aliments tels que la figue et la mangue.

Selon l’étude, se diviser en petits groupes et se nourrir de sources de nourriture moins nutritives que le nectar qui constituait généralement la majeure partie de leur alimentation a créé plus de possibilités pour le virus de s’infecter et de se propager parmi les chauves-souris stressées.

Au total, il y a eu environ 40 retombées du HeV des chauves-souris aux chevaux au cours de la période d’étude.

L’étude Ecology Letters a révélé que les chauves-souris souffrant d’une pénurie alimentaire excrétaient également plus de virus, peut-être comme effet secondaire d’essayer de conserver plus d’énergie.

Le fait que les chauves-souris frugivores se soient souvent déplacées vers des zones agricoles à la recherche de nourriture lorsque leurs habitats naturels étaient perturbés a facilité davantage la transmission car cela a rapproché les chauves-souris des chevaux, ce qui a permis au HeV de passer des chauves-souris aux humains.

Un événement a apparemment cimenté le lien entre l’habitat et la nourriture que les chercheurs observaient.

Une floraison inattendue d’eucalyptus a attiré un grand nombre de chauves-souris dans cette zone, et pendant que ces arbres fleurissaient, la propagation des agents pathogènes s’est complètement arrêtée, selon les études.

“Nous avons mis ces données dans les modèles de réseau et avons constaté que nous pouvions prédire les clusters de débordement en fonction du climat, de la disponibilité de la nourriture et de l’emplacement des chauves-souris”, a déclaré Plowright. “Nous montrons que lorsque l’habitat restant produit de la nourriture, les débordements s’arrêtent, et donc un moyen durable d’arrêter ces événements pourrait être de préserver et de restaurer l’habitat essentiel.”

Bien que les chauves-souris se soient déjà déplacées vers des zones agricoles et urbaines en réponse à des problèmes à court terme avec la nourriture et l’habitat, ce qui était des réponses transitoires dans le passé devient de plus en plus des habitudes façonnées par des changements environnementaux à long terme, ont découvert les chercheurs.

Depuis 2003, il y a eu une tendance croissante à des groupes de chauves-souris agricoles et urbains de plus en plus petits, les chauves-souris retournant dans leur habitat naturel en plus petit nombre au fil des années.

“Cela pourrait être dû au fait que les forêts qui fournissent du nectar en hiver ont été largement défrichées”, indique l’article.