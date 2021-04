Le Parti travailliste demandera au gouvernement de s’engager à atteindre un objectif de mettre fin à l’écart de mortalité maternelle noire lors d’un débat historique sur le sujet plus tard lundi.

Cela survient alors que des chiffres choquants montrent que les femmes noires sont plus de quatre fois plus susceptibles que les femmes blanches de mourir pendant ou après une grossesse ou un accouchement au Royaume-Uni.

Les députés débattront d’une pétition relative aux soins de santé maternels et à la mortalité des Noirs.

Prévu pour 18h15 le lundi soir, la séance sera dirigée par la présidente du comité des pétitions, Catherine McKinnell, députée.

La pétition, lancée par le groupe de campagne FivexMore, a reçu plus de 187 000 signatures en juin alors que les manifestations de Black Lives Matter balayaient le Royaume-Uni après la mort de George Floyd.

Marsha De Cordova, ministre fictive des femmes et de l’égalité, exhortera les ministres à donner la priorité à la réduction des inégalités en matière de santé maternelle.

Au cours du débat, Mme Cordova déclarera: «Le gouvernement doit prendre des mesures pour lutter contre les inégalités de santé maternelle pour les femmes noires, asiatiques et des minorités ethniques.

«Nous avons besoin d’une stratégie nationale pour lutter d’urgence contre les inégalités en matière de santé, qui doit inclure un engagement à éliminer l’écart de mortalité entre les femmes noires et blanches.»

Le ministre fantôme soulignera l’échec du Parti conservateur à se fixer des objectifs pour éliminer l’écart de mortalité au cours de la dernière décennie.

En 2016-2018, il y a eu 34 décès pour 100000 femmes noires et, au cours de la même période, 15 femmes asiatiques sont décédées sur 100000 accouchements, contre huit femmes blanches.

L’appel à l’action s’appuie sur les recommandations formulées dans The Doreen Lawrence Review, Une crise évitable, qui a appelé à une responsabilité ministérielle claire pour combler les lacunes en matière de santé, un examen de la formation clinique pour s’assurer que toutes les ethnies reçoivent les meilleurs soins médicaux et une meilleure formation pour tout le personnel de santé et de soins pour lutter contre le racisme, les préjugés inconscients et assurer une bonne compréhension des les différences culturelles.

S’exprimant avant le débat, le ministre fantôme de l’égalité a déclaré L’indépendant: «Il est totalement inacceptable que le gouvernement n’ait pas encore fixé d’objectif pour combler les écarts de mortalité maternelle au Royaume-Uni.

«Nous connaissons ces inégalités fatales depuis des années, mais les ministres n’ont rien fait pour y remédier.

«Les femmes noires ont travaillé dur pour faire parvenir cette pétition au parlement et nous devons profiter de cette opportunité.

«Nous avons besoin d’une action urgente pour lutter contre les inégalités en matière de santé et le racisme structurel, et pour garantir que les femmes noires et des minorités ethniques reçoivent le traitement qu’elles méritent pendant leur grossesse.»

Le député de Battersea a ajouté: «Nous ne pouvons pas nous permettre que cela ne soit pas une priorité.»

Sandra Igwe, coprésidente de l’Enquête nationale sur l’injustice raciale dans les soins de maternité et fondatrice de The Motherhood Group, une entreprise sociale pour les mères noires, a déclaré: «Beaucoup de mères de notre réseau se sentent ignorées et jugées par la couleur de leur peau . Quand ils souffrent, on passe souvent pour «avoir une attitude» ou «être agressif». Il doit y avoir une meilleure formation pour les cliniciens sur les préjugés inconscients, une meilleure responsabilité et des directives plus claires pour les rapports.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «La couleur de la peau d’une femme ne devrait avoir aucun impact sur la santé de son bébé et nous nous engageons à lutter contre les disparités et à faire en sorte que toutes les femmes reçoivent le bon soutien et les meilleurs soins de maternité possibles.

«Grâce à notre plan à long terme du NHS, au moins les trois quarts des femmes enceintes noires, asiatiques et issues de minorités ethniques recevront des soins des mêmes sages-femmes pendant leur grossesse et après leur accouchement d’ici 2024.

«Nous avons également lancé un appel à preuves pour la première stratégie gouvernementale pour la santé des femmes, afin de lutter contre les inégalités en matière de santé dans l’ensemble du système de santé et de soins. Nous exhortons toutes les femmes à se manifester et à partager leurs expériences, afin que nous puissions créer un système qui fonctionne pour tout le monde.