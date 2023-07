Sauver la nature : une étude du WWF met en évidence les meilleurs endroits pour la restauration écologique au Canada

Après un long trajet sur des autoroutes très fréquentées, à travers des quartiers de grandes maisons de banlieue et des allées pavées, le parc Tomlinson est une oasis improbable de verdure luxuriante.

Le parc, qui se trouve à Markham, en Ontario, à la limite nord-est de Toronto, longe la rivière Rouge et est le site d’un important effort de restauration écologique à quelques pas des habitations.

Par une journée nuageuse de juin, des centaines de bénévoles plantaient des arbres et des arbustes dans le but de restaurer une partie aride du parc.

« Dans 10 à 15 ans, ils devraient atteindre 20, 30, voire 50 pieds [15 metres]. Et cela devrait ressembler à une belle forêt prospère », a déclaré Nishad Islam, coordinateur du projet environnemental des Amis du bassin versant de la Rouge, qui coordonnait l’événement.

« Et j’espère qu’il abritera de nombreuses espèces sauvages en voie de disparition, différents types de tortues, ainsi que des salamandres. »

Nishad Islam coordonne les événements de plantation aux Amis du bassin versant de la Rouge et voit des avantages directs pour les résidents locaux à proximité des habitats restaurés. (Inayat Singh/CBC)

Les Amis ont une histoire de plusieurs décennies dans cette partie de la région du Grand Toronto, défendant le parc urbain national de la Rouge à proximité – le plus grand parc urbain au Canada, plus de 19 fois la taille du parc Stanley à Vancouver.

De nombreux défenseurs de l’environnement le considèrent comme l’un des meilleurs exemples de restauration de la nature dans le pays – abritant 1 700 espèces végétales et animales, 42 espèces en péril, un endroit où les étudiants apprennent à camper et les gens font de la randonnée et des pique-niques – tout en étant entouré de millions de personnes dans la plus grande région métropolitaine du Canada traversée par l’autoroute 401, la plus achalandée d’Amérique du Nord.

Avec les travaux de restauration, « nous en faisons essentiellement un espace naturel plus grand pour ces espèces en voie de disparition à venir, ainsi que pour que les gens profitent en quelque sorte de cette belle région que nous avons », a déclaré Islam.

Le travail ici fait partie des efforts déployés à travers le Canada pour restaurer la nature et ramener la biodiversité – alors que les gouvernements, les communautés et les chercheurs réalisent l’importance des espaces verts dans la lutte contre les changements climatiques et la préparation aux conditions météorologiques extrêmes.

Le travail est soutenu par de nouvelles recherches du Fonds mondial pour la nature qui montre que des zones de première importance pour la restauration écologique sont également proches des lieux de vie, en particulier dans le sud de l’Ontario, du Manitoba et du Québec.

Un effort mondial pour sauver la nature

Contrairement à la protection de l’environnement, qui consiste à créer des parcs et des zones de conservation pour protéger les zones naturelles, la restauration consiste à pénétrer dans des zones dégradées et à planter des arbres et des arbustes pour restaurer la terre, se rapprochant de ce qu’elle était avant que les activités humaines ne la modifient.

La restauration est la clé des efforts du Canada pour inverser la perte de biodiversité – qui fait désormais partie des obligations internationales du pays, après la conférence COP15 des Nations Unies sur la biodiversité qui s’est tenue à Montréal en décembre dernier.

Des pays du monde entier ont conclu un accord historique pour sauver la nature et établir des objectifs de protection et de restauration des écosystèmes, et les observateurs veulent que le Canada, en tant que pays hôte, montre l’exemple.

REGARDER | Comment le Canada peut réaliser son ambition de restaurer la nature : Restaurer la nature au Canada, directement dans la cour des gens Une étude du Fonds mondial pour la nature met en évidence les domaines clés pour les travaux de restauration écologique.

« À la sortie de la COP15 en décembre, nous avons vu des objectifs et des cibles vraiment ambitieux engagés par le gouvernement du Canada », a déclaré James Snider, vice-président de la science, de la connaissance et de l’innovation au WWF Canada et co-auteur de l’étude.

« Mais maintenant que nous avons ces objectifs et cibles ambitieux, nous devons en fait commencer à les mettre en œuvre. »

À l’aide de données recueillies sur le terrain et par satellite, les chercheurs ont calculé le potentiel de stockage du carbone et les avantages pour la biodiversité des régions du Canada qui ont été transformées par l’homme.

L’étude a examiné trois cibles de restauration potentielles différentes — de 5 millions d’hectares à 15 millions d’hectares (ce dernier représentant une cible de restauration de 30 % des paysages convertis du Canada). Dans tous ces scénarios, les zones les plus importantes à restaurer se trouvaient dans le sud de l’Ontario, du Québec et du Manitoba — également les endroits qui ont été le plus modifiés par l’activité humaine.

Une affiche avant-après des Amis du bassin versant de la Rouge, présentant leurs travaux de restauration écologique sur un site de l’est de Toronto. (Soumis par les Amis du bassin versant de la Rouge)

Snider dit que cela signifie que la restauration de ces zones a des avantages directs pour les gens, comme la protection des approvisionnements en eau, la fourniture d’air pur et la prévention des inondations.

« Ce ne sont pas seulement les personnes qui vivent directement à côté de ces zones qui bénéficient de ces zones naturelles, mais plus largement les personnes qui vivent, vous savez, dans toute la région », a déclaré Snider.

Trouver des terres – et des personnes – pour les travaux de restauration

Mais l’emplacement de l’événement de plantation d’arbres le long de la Rouge a également montré le défi de faire la restauration si près de l’endroit où vivent les gens. L’analyse du WWF n’a pas inclus les zones urbaines avec développement résidentiel, car elle ne suggère pas de déplacer les gens pour la nature.

Mais avoir accès à des terres à restaurer peut être un défi. Michael Petryk de Tree Canada, une organisation nationale qui a aidé à organiser l’événement à Markham, a déclaré que des groupes comme le sien doivent faire preuve de créativité pour trouver des espaces à restaurer, car la nécessité de construire plus de maisons et de fermes fait pression.

Michael Petryk, directeur des opérations chez Arbres Canada, espère que des événements comme la plantation d’arbres au parc Tomlinson inspireront les gens à entreprendre ce travail dans leur carrière et leur communauté. (Inayat Singh/CBC)

Au-delà de cela, il a également souligné qu’il y avait juste une pénurie de travailleurs qualifiés pour effectuer la restauration, ce qu’il espère que de grands événements bénévoles de plantation d’arbres pourront contrer.

« C’est une excellente occasion d’initier les gens à la foresterie urbaine, que c’est une carrière, peut-être qu’ils peuvent en parler à leurs enfants, faire participer les gens », a-t-il déclaré.

Restaurer la terre et les espèces viendront

Jill Crosthwaite travaille sur un autre projet de restauration, sur une petite île cruciale sur le plan écologique du lac Érié, à environ 400 km à l’ouest de Toronto. L’île Pelée est une halte importante pour les oiseaux migrateurs, accueillant plus de 300 espèces d’oiseaux lors de leurs déplacements.

Conservation de la nature Canada, un groupe de conservation qui acquiert des terres pour les protéger et les restaurer, a restauré les rives, les forêts et les terres humides de l’île.

Jill Crosthwaite, coordonnatrice de la biologie de la conservation pour Conservation de la nature Canada, travaille sur divers projets de restauration dans le sud de l’Ontario, y compris sur l’île Pelée. (Soumis par Conservation de la nature Canada)

« Si nous travaillons dans un endroit comme l’île Pelée, il y a une incroyable diversité telle qu’elle est. Il y a beaucoup d’espèces qui sont assez rares et qu’on ne trouve pas dans beaucoup d’autres endroits au Canada », a déclaré Crosthwaite.

« Beaucoup de ces espèces sont vraiment impatientes d’avoir plus d’habitat. Alors elles vont y entrer et commencer à l’utiliser assez rapidement. »

Crosthwaite a déclaré que la CCN recherche des terres proches d’habitats importants – comme les forêts et les zones humides – et s’efforce de les restaurer en fonction de l’apparence de ces habitats à proximité. Une grande partie des terres sur lesquelles ils travaillent a été convertie par l’homme depuis plus d’un siècle – mais une fois restaurée, cela peut prendre juste un an ou deux pour que les espèces d’animaux et d’oiseaux commencent à revenir.

Il existe également de nombreux avantages pour les humains, connus sous le nom de « services écosystémiques ». Plus important encore, les zones humides restaurées retiennent les précipitations et contrôlent la quantité d’inondations, et les plantes de ces zones humides aident à filtrer l’eau et à nettoyer les polluants comme les engrais avant que tout ne se déverse dans le lac, a déclaré Crosthwaite.

Les nouveaux habitats peuvent également être des lieux de visite.

« Cela donne vraiment aux gens un endroit où aller et marcher, ils peuvent faire de l’exercice, ils peuvent se connecter avec la nature », a déclaré Crosthwaite.

« Ils peuvent voir des choses qu’ils n’auraient peut-être pas pu voir. »